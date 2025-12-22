冬至幫派告別式 北投警嚴陣以待

%E4%B8%80 70

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市北投分局日前接獲情資，冬至當天中央北路四段將舉辦一場幫派告別式，北投分局為因應組織犯罪防制條例修法通過，事前已做好相關人員約制，嚴格執行現場秩序維護及防堵任何與幫派相關之名稱出現。

北投分局當日出動近百名優勢警力，針對靈堂週遭實施人車管制，杜絕任何幫派藉此機會展示幫中勢力或聚眾滋事，並對公祭過程全程蒐證錄影，現場嚴禁出現毒品、迷幻藥或具有殺傷力之器械等違禁品。經統計，當日逾千人前往告別式現場哀悼，其中辨識近200名幫派成員，並查獲2名在逃通緝犯，分別是33歲之林姓傷害通緝犯及39歲之林姓不能安全駕駛罪通緝犯，另外更是攔查到30歲黃姓男子及28歲李姓男子動員少年共6人到場，均依兒少福權法及相關規定執行到案，後續將函請社會局裁罰。

警方說，由於新修正的組織犯罪條例第3條新增「明仁會條款」，意即禁止以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯；在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，視為違法行為，經命令解散而不解散者將依法送辦。

北投分局長李紹榆表示，警方於事前已派員確實查訪並告誡喪家宣導參與人士以不動員、不串聯、不以幫派之名義參加公祭為原則，現場不得出現任何幫派圖案或字樣之物，違者皆依組織犯罪防制條例論處，絕不寬貸。