冬至強碰天赦日！2026前最強招財轉運日 錯過要再等80年

今年的冬至剛好是天赦日，命理專家建議可以趁機會轉運補財庫。示意圖／翻攝自Pixabay

2025年進入尾聲，不少人已經在著手準備慶祝即將到來的2026年。民俗專家提醒，今年12月21日冬至適逢天赦日，不但是能量轉換的時間點，也代表2026年的運勢正式開始，如果錯過這大好的補財日，下次得再等80年。

民俗專家王老師在臉書發文表示，天赦日是向玉皇大帝請求赦罪，清除霉運與種種不順的日子，冬至是能量的轉換點，陰盡而陽生，2026的運勢，從這一刻開始；今年冬季天赦日正好遇到冬至，也是新年前最強的招財轉運大吉日，如果錯過這個補財日的話，要再等80年。

王老師指出，在冬季天赦日誠心參拜、補財庫，代表將壞運盡除，能在新的一年逆轉局勢，財運爆發，尤其是開公司的老闆、業務、投資人、想在工作上爭取升遷，或者是2025年財運未開的人，可以把握時機，到天公廟或者大型廟宇，準備一份正式的祈福疏文參拜，祈求來年壞運清零、財運暴漲、事業飛昇，萬事如意，讓自己能夠在2026年旺一整年。



