冬至強碰東北季風！未來1週「最冷時間點」曝光

生活中心／李筱舲報導



今（21）日為二十四節氣中「冬至」，白晝最短、夜晚最長，隨著節氣轉換，天氣變化也備受關注。中央氣象署指出，東北季風於今（21）日開始增強，北部及東北部天氣轉涼，並伴隨局部短暫雨。到了23日，東北季風影響會稍緩，但24日將有另一波東北季風，屆時北部及東半部氣溫會下降、水氣也會變多，氣溫也會再下降，桃園以北及東北部地區將有短暫雨。





「冬至變天！」2波東北季風接連報到 未來1週轉濕冷…「這天」將迎來最低溫

中央氣象署指出，今（21）日冬至，因受到東北季風影響，桃園以北及東部將有局部短暫雨。（圖／翻攝中央氣象署官網）

廣告 廣告

中央氣象署在今（21）日對冬至和接下來一週做出氣象預測。氣象署表示，今（21）日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中南部日夜溫差大。東北部、基隆北海岸及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢機率，桃園以北及東部亦有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。明（22）日東北季風持續影響，北部、東北部偏涼，其他地區早晚涼，東半部及恆春半島仍有局部降雨。而今（21）日下午起至明日，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪發生機率，提醒民眾注意安全。

「冬至變天！」2波東北季風接連報到 未來1週轉濕冷…「這天」將迎來最低溫

氣象署指出未來兩週受到東北季風影響，第一週整體水氣增多，第1週末至第2週，北方冷高壓有增強的趨勢，各地氣溫將轉涼。（圖／翻攝自臉書粉專《報氣候 - 中央氣象署》）

未來一周的天氣狀況，氣象署則指出，首波東北季風自今日起報到，將持續影響至下周二（23日）清晨，週二白天東北季風就會逐漸減弱，氣溫也會隨之回升；但第二波東北季風緊接著在週三（24日）報到，強度更較首波更強，水氣也會增多。北部及東部氣溫再度下滑，部分地區可能會出現短暫雨，預估週五（26日）清晨將是本週最冷時段，中南部清晨也可能因輻射冷卻出現較低溫。

原文出處：「冬至變天！」2波東北季風接連報到 未來1週轉濕冷…「這天」將迎來最低溫

更多民視新聞報導

搞懂iMessage 5大功能！「延遲傳送＋報平安」超強大

「史上最長寒假」來了！連放65天引網友熱議

橋下驚見「藍腹鷴」屍體！柳丁哥哥：最傻眼路殺…

