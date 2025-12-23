冬至後易脫單！「3星座」桃花朵朵開 到哪都能吸引目光

記者鄭玉如／台北報導

冬至過後運勢大洗牌！太陽進入摩羯，努力開始兌現成果，塔羅牌老師艾菲爾點名3星座，感情走向務實，曖昧轉為承諾，農曆年前迎來回報。（示意圖／PIXABAY）

冬至過後，運勢大洗牌！受到太陽進入摩羯座影響，這股能量將過去的努力，化作看得見的成果。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專提到，近期有些人的感情出現變化，逐漸走向務實，曖昧不再模糊，承諾開始成形，農曆年前，是實力兌現幸運的時間點。同時參考太陽、上升星座。

▎巨蟹座

冬至後，感情能量明顯轉向「穩定與承諾」。對宮摩羯的務實力量，讓他們不再滿足於曖昧或情緒依賴，而是渴望一段能共同規劃未來的關係。單身者容易遇到成熟、可靠、願意談長遠的對象；有伴者則適合討論同居、婚姻或實際生活安排。巨蟹會感覺被認真對待，也更敢說出自己的需求，不是轟轟烈烈的戀愛，而是讓人更安心的那一種。

▎雙魚座

雙魚長期活在情感想像中，但冬至後，受到摩羯能量的影響，原本曖昧、靈魂共鳴式的關係，開始需要一個清楚的定位。好消息是，只要對方是真心的，這段關係反而能迅速定型，從不確定走向公開與承諾。雙魚會發現，真正適合他們的人，願意為愛走進現實生活。農曆年前，是雙魚把愛情從夢裡，帶到現實的一段關鍵期。

▎天蠍座

冬至後的天蠍座，幾乎不需要刻意做什麼，就能吸引目光。沉穩、深度與若即若離的氣場，在務實能量中顯得特別迷人。社交場合中，容易遇到被他們氣質吸引的人，對方可能主動靠近、示好，甚至帶著明確的追求意圖。對於有伴者來說，關係會進入更深層的交流，過去沒說出口的情感，有機會被溫柔理解，這是一段「不張揚卻很有份量」的桃花期。

