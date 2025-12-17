冬至後迎轉機！4生肖貴人運開啟 事業、財運回暖

冬至後運勢回暖，4生肖貴人運升溫，事業有望迎轉折、財運也同步轉順。（示意圖／Pixabay）





冬至將至，運勢回暖的跡象也漸漸浮現。《搜狐網》運勢專欄指出，隨著節氣轉換，冬至後將有4個生肖特別容易遇到賞識自身實力的伯樂，不僅職場能見度提升，合作機會增加，財運與人際關係也同步轉旺。

生肖馬

屬馬者向來敢衝敢闖，但過去一年可能卡關不順。冬至後被點名迎來「驛馬星動」，象徵機會流動加速，事業容易出現關鍵轉折，尤其在11月下旬至12月，更可能遇到願意拉你一把的貴人，對方可能是主管，也可能是跨領域前輩。此外，這段時間可留意不同方向、領域帶來的訊息或邀約，或許就是改變職涯的突破點。財運方面偏財起色明顯，但適合見好就收，避免一口氣押太大。

生肖兔

屬兔者若曾在感情或工作上受挫，冬至後有望迎來回升期。命理觀點指出，兔與冬至後的「太陰星」相合，意味著女性貴人運特別旺，職場中女同事或女上司可能帶來意外助攻；創業者也更容易獲得女性投資者或客戶青睞。感情方面，單身者有機會透過工作牽線或長輩介紹，認識條件不錯的對象；已婚者則適合把握此時修補關係、重建默契。

生肖狗

屬狗者踏實可靠，但有時容易固執。冬至後隨著「天德星」加持，人際與合作運明顯改善，在團隊裡更容易被聽見、被重視，做出的貢獻也更容易被看見。此外，近期可能收到老同學、老同事主動邀約，表面像聚會，實則可能是帶來工作機會或合作資源的契機。財運以正財穩定成長為主，但務必避開替人擔保、借貸等風險，以免捲入糾紛。健康上則要留意脾胃，避免暴飲暴食。

生肖豬

屬豬者過去一年若覺得「付出多、回報少」，冬至後有望迎來轉機。因「福星」高照，創意與想法更容易被認可，尤其文化、藝術、教育相關領域，容易遇到能展現才華的舞台。此外，冬至後也可能遇到能改變局面的隱形貴人，看似低調卻能替你打開人脈與資源。投資運勢不錯，但仍建議分散配置、避免單押。感情方面，單身者可多參與社交活動，增加遇見對的人機率。

