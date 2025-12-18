冬至後「3生肖」準備接好運！貴人敲門、驚喜不斷 連走路都有錢撿

生活中心／唐家興報導

冬至即將來到！隨著節氣轉換，時空能量也開始重新流動，對於某些生肖來說，這正是告別霉運、迎接好運的關鍵時刻。（示意圖／PIXABAY）

隨著2025年冬至（12/21）即將到來，冬至生肖轉運成為許多人關注的話題：俗話說「冬至大如年」，冬至不僅是吃湯圓、與家人團圓的時刻，在命理學中更代表著「陰極陽生」的轉折點。隨著節氣轉換，時空能量也開始重新流動，對於某些生肖來說，這正是告別霉運、迎接好運的關鍵時刻。根據命理專家的觀察，冬至過後，有三個生肖將會明顯感覺到身邊的磁場變好了，不僅工作變得順遂，連貴人都會主動上門招手。

【生肖龍：卡關結束，事業開始起飛】

冬至後，屬龍的人事業運明顯回溫。過去一段時間累積的壓力與停滯，將逐步鬆動，原本看不到出口的問題，開始出現解法。

不少屬龍者在工作上更容易被看見，無論是新專案、職務調整，或重要合作，都有貴人暗中推一把。關鍵時刻出現的一句建議，可能就成為突破點。

「提醒」：別低調過頭，適度表現實力，機會才會找上門。

【生肖猴：財運走強，驚喜來得突然】

屬猴的朋友，冬至之後財運特別有感。正財穩定走高，努力容易換到實質回報，獎金、分紅或收入成長，都有超出預期的可能。

偏財方面也不乏好消息，先前的投資、理財或偶然機會，可能在這段時間帶來小確幸，讓人心情大好。

「提醒」：運氣好時更要理性，記得留住成果。

【生肖豬：感情升溫，人緣全面開花】

冬至過後，屬豬的人最明顯的改變，來自感情與人際關係。單身者有機會在朋友牽線或社交場合中遇到聊得來的對象，關係自然、不費力。

已有伴侶的人，感情氣氛轉為溫和，過去的小摩擦容易被化解，彼此更懂得珍惜。人緣同步走旺，遇事也更容易獲得支援。

「提醒」：真誠就是你的最大優勢。

【轉運關鍵：順勢而為，比拚命更重要】

命理師提醒，運勢只是助力，真正能把好運留下來的，還是自己的選擇與行動。即使不在這3個生肖之列，冬至之後同樣適合調整節奏、整理目標，為新一年做準備。當能量轉動時，願意往前一步的人，最容易接住好運。

