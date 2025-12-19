冬至心血管拉警報！中醫推薦護心蔬果清單

▲中醫師指出，冬天要留意心血管疾病的發生。（示意圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 冬至俗稱「冬節」、「長至節」，而冬至這一天開始，氣溫將進入最為寒冷的時刻。但中醫師提醒，冬天要留意心血管疾病的發生，也推薦民眾可吃的蔬果清單。

欣悅中醫診所中醫師賴俊宏提到，臨床上冠心病好發秋冬之交和冬季，心絞痛、心肌梗塞在冬季發病率都比其他季節高，是因為冠狀動脈在寒冷的刺激下，容易痙攣收縮，尤其在愈冷的氣溫下愈有機會「失控」，因此冠心病患者在冬季寒冷之時，注意自身的保暖為首要任務。

賴俊宏指出，心絞痛的形成主要是因為冠狀動脈硬化，而引起血管狹窄，導致心肌所需的血量供應不足，造成心肌缺血，而引起「暫時」、「陣發」性的疼痛，稱為「缺血性心臟病」。

心絞痛發作時的特性通常是胸部有種被重壓或壓迫的感覺，賴俊宏表示，患者往往有種窒息感、胸部收束感、灼熱感、沉重感、或呼叫困難等症狀出現，特別會在寒冷天氣、飯後、逆風行走、或行走上坡時發作。

中醫觀點稱心絞痛為「真心痛」、「厥心痛」、「胸痺」等。賴俊宏指出，日常飲食建議需清淡，應多吃低脂肪、低膽固醇，低鈉飲食及蔬果、豆類等高纖維的食物。

有心絞痛疾病的患者，平日建議可吃胡蘿蔔、甘薯、番茄等富含胡蘿蔔素蔬果，賴俊宏說，有助於減輕動脈硬化，尤其是胡蘿蔔，具有降壓、強心、降血糖等作用。

另外，多數綠葉蔬菜，如菠菜、韭菜、芹菜等，含有豐富的維生素和纖維質，可降低人體對膽固醇的吸收，特別是芹菜，對冠心病伴高血壓患者具有降低血壓、鎮靜安神的作用，但烹調相關食材時，一定要清淡，最忌太鹹、太油膩。

黑木耳更是冠心病患者的首選菜餚。賴俊宏說明，因為黑木耳中含有大量維生素，對降低血黏度、血膽固醇有良好效果；香菇具有降低膽固醇的作用，可以和雞肉、豬肉等肉類一起烹煮。

賴俊宏建議，日常飲食應避免食用高糖、高油、容易產氣的食物及精緻澱粉，如汽水、油炸類、海鮮類，包括蝦頭、蟹膏等膽固醇較高海產、甜點、手搖飲等。

動物內臟，如豬肝、鵝腸等動物脂肪含量甚高，也要少吃為佳。賴俊宏表示，平日飲食需細嚼慢嚥，不要吃過飽，也盡量不要大量吃刺激性食物如辣椒、蔥、薑等。至於冬至應景的湯圓可淺嚐即止，並選擇沒有內餡的湯圓，在湯中少放些糖。

