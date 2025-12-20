冬至情暖 北京台聯2025喜福匯成功舉辦

「紅樓冬憶」邀請函。

由北京市台聯主辦的2025年「喜福匯·冬至福至———國潮名著（紅樓冬憶）兩岸青年沉浸式交流活動」將於今（21）日在北京市東城區前門The Door Live House溫情啟幕。北京大學、大陸清華大學、中央民族大學、北京舞蹈學院、北京中醫藥大學等多所在京高校的兩岸大學生、在京台胞300餘人歡聚一堂，在冬至時節共話親情鄉情，感受國潮與古典融合的獨特魅力。

活動現場處處洋溢著紅樓雅韻與青春氣息，「沁芳亭」「蘆雪庵」「滴翠亭」「海棠詩社」等多個特色佈景錯落分布，讓大家一秒「穿越」進了大觀園。多個《紅樓夢》經典人物NPC身著錦衣華服活躍場內，水袖翻飛間再現紅樓場景，引得現場陣陣喝彩。兩岸青年們手持《榮國府貼》（邀請函）進場，身著漢服，手拿雲扇、燈籠，化身「紅樓上賓」，在趣味活動中闖關玩樂，解鎖《紅樓夢》中的飲食文化故事，在遊戲中深化對古典名著的理解。

在美食市集區，多種復刻版的「紅樓珍饈」與台灣特色小吃琳瑯滿目，除了冬至必備的湯圓等傳統美食，更有寶島鹽酥雞、澎湖花枝丸、西門町甜不辣、阿媽老菜脯等台灣古早味小吃，搭配鮮杏白桃果茶解渴解膩，讓兩岸青年在味蕾的交融中感受文化的共通與差異。

據悉，活動的歌舞環節會將活動氛圍推向高潮，台灣青年藝人與在京台生、高校聯盟代表輪番登臺，既有台灣經典歌曲串燒、兩岸少數民族舞蹈、古風意韻雜技、漢服走秀，又有融合現代元素的說唱，臺上台下互動頻繁，螢光棒與古風裝飾交相輝映，展現出兩岸青年蓬勃的青春活力。

喜福匯活動已連續舉辦第十三屆，多年來，喜福匯系列活動始終以文藝互動為載體，以文化傳承為核心，成為促進兩岸同胞心靈契合的重要橋梁。此次「紅樓冬憶」沉浸式歌舞活動，更是結合冬至節氣，以國潮為橋、以經典為媒，通過場景化佈置、古風遊戲、古典歌舞表演及特色美食品鑒，打造一場兼具傳統韻味與時代氣息的國潮文化盛宴。

北京市台聯會長白天亮表示，未來將繼續秉持初心，打造更多有溫度、有活力的聯誼交友空間，為促進兩岸青年交流合作，深化中華文化認同貢獻力量。