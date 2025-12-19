冬至搓湯圓呷甜甜 彰化榮家日照長輩暖意上心頭





冬至將至，為了讓長輩感受濃厚的節慶氣氛，並透過肢體活動達到健康促進的效果，彰化榮家日照中心特別於今日舉辦「冬至手搓湯圓」活動。現場溢滿糯米香與焦糖氣息，一顆顆手作湯圓在沸水中翻滾，象徵著長輩們團圓、健康的祝福。

日照中心主任葉儒旻表示，為了呈現最道地的古早滋味，工作人員一大早便前往傳統市場，挑選新鮮磨製的「粿切」（糯米塊）。在活動開始前，工作人員帶領長輩們落實正確洗手步驟，確保衛生。長輩們在潔淨雙手後，紛紛挽起袖子，準備展現深藏不露的「手路」。

冷冷冬至搓湯圓呷甜甜 彰化榮家日照長輩暖意上心頭

活動現場，長輩們圍坐一圈，熟練地將糯米塊揉條、分劑。看著盤中大大小小的成品，王奶奶打趣地說：「你看！這湯圓搓得大大小小顆，有大有小才像『全家福』，大家聚在一起才熱鬧！」逗得現場長輩笑聲不斷。

隨後，工作人員在現場開始「炒焦糖」，隨著砂糖在鍋中慢火融化，散發出濃郁撲鼻的古早甜香，勾起長輩們無數的兒時回憶。最令長輩期待的是「下鍋」時刻，在工作人員的細心陪伴下，長輩們排隊依序來到大鍋前，親手將自己搓好的湯圓投入滾水中。看著湯圓在沸水中翻滾跳動、緩緩浮起，長輩們臉上露出了滿滿的成就感，直呼：「自己搓、自己煮的，一定最甜、最好吃！」

彰化榮家主任蘇再勝表示，「冬至對長輩來說是重要的文化記憶。我們堅持讓長輩『親手搓、親自煮』，是因為從揉捏到下鍋的過程，都能讓長輩找回對生活的掌控感。這不僅是手部肌肉的復健，更是心靈的撫慰。看到長輩們在焦糖香氣中開懷大笑，這就是日照中心推動『生活復能』最美的一道風景。」

