冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」

生活中心／李明融報導

後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。









冬至撞上天赦日⋯把握「百年難得改運日」！民俗專家︰8生肖記得改運、補運

廖大乙透露今年乙巳蛇年因「雙春閏六月」變動較多，許多人感到運勢低迷、心神浮動。（圖／民視新聞網）

廖大乙表示，今年乙巳蛇年因「雙春閏六月」變動較多，許多人感到運勢低迷、心神浮動。冬至是一年中白天最短的「極陰日」，與向天祈求赦罪的「天赦日」重疊，極具轉運能量。其中今年犯太歲的「蛇、豬、虎、猴」務必把握這天「換氣改運」，揮別今年的卡關與穢氣；2026年犯太歲的「鼠、馬、兔、雞」建議提早「補運」，為即將到來的太歲年做好防護。廖大乙傳授了簡單且有效的改運及補運方法，民眾在家就可以操作：

１．「開窗換氣（改運）」：從20日深夜11點起，至21日晚間7點止，將家中「靠龍邊」（由內往外看左手邊）的窗戶打開一段時間。即便天氣寒冷也不需全開，此舉意在「讓穢氣出、新氣進」，達成換氣改運之效。



２．諧音果品（補運）：準備香蕉、李子、水梨、鳳梨及蘋果等水果，取其諧音「招你來旺果」。雙手合十對天祈求，有助於未來諸事平順。



３．多做布施（加速運轉）：即日起至冬至連續3天，可透過捐血、捐款或在社群轉傳正能量訊息進行布施。廖大乙強調，布施能讓運勢轉變的速度更快。







廖大乙提醒，由於冬至是「極陰日」，今年犯太歲（蛇、豬、虎、猴）的人當晚若無要事應儘早返家休息。。（圖／翻攝自維基百科）

在穿搭方面，廖大乙建議多穿鮮豔明亮的衣服；若想增進桃花運，則可選擇粉紅、黃色或淺綠色系。此外，他也特別提醒，由於冬至是「極陰日」，今年犯太歲（蛇、豬、虎、猴）的人當晚若無要事應儘早返家休息。透過這難得的「三巧合日」誠心祈求，將能更順利地迎接新年新氣象。





以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：冬至撞上天赦日⋯把握「百年難得改運日」！民俗專家︰8生肖記得改運、補運

