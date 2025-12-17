冬至撞上最後天赦日＝強運日！「快做5事」財氣爆發 一路發到2026

記者鄭玉如／台北報導

今（2025）年12月21日是冬至，也是最後的「天赦日」，雙重的吉慶能量，提供年度最強大的轉運契機，可說是「強運日」。塔羅牌老師艾菲爾分享做5事鎖住財源，例如煮財水、不造口業等，冬至當天是財氣轉陽的重要時點，更是明年打下穩固財庫基礎的關鍵。

1、啟動財氣：煮財水儀式

「煮財水」是快速啟動財氣的方法。首先準備168元硬幣（象徵「一路發」），再用乾淨的水煮沸，讓水自然冷卻，接著將硬幣擦乾，放入新錢包或財位，冷卻的財水裝瓶後，灑在居家財位或辦公桌上，象徵財富如活水般湧入，有助於啟動財氣。

2、淨化身心：茹素或忌食牛

冬至當天可選擇「茹素或忌吃牛肉」，屬於一種清淨身心、積累善德的表現。牛在傳統中象徵「耕耘與奉獻」，忌吃牛有避免勞碌命的寓意，透過飲食的自律，達到心靈上的淨化，讓自己的能量場更為純粹，才能吸引更高頻率的財氣。

3、穩固財源：不借錢給人、不向人借錢

冬至這一天應特別注重金錢能量的穩定。無論借出還是借入，都會造成金錢能量的波動與流失。不跟人借錢，是為了避免沾染負債的氣場，而不借錢給人，則能確保財庫能量穩穩地鎖住，不向外洩漏，達到「守財」的最高境界。

4、迎接新氣：換上新錢包

錢包是個人財庫的具體象徵。在強運日換一個新的、乾淨錢包，象徵「更新財庫、迎接新財」。新錢包應選擇深色系（如土色系、金色系、水色系）來穩固財源，另外，也可以放入煮好的168元硬幣，讓錢包一開始就充滿「發財氣」。

5、口業為首：不吵架、不造口業

財氣是由和氣生財而來，惡言惡語、抱怨、批評都會形成負面能量迴路，嚴重破壞財運。強運日當天，務必做到「口吐蓮花」，多一點讚美、祝福的話語，讓自己的語言成為吸引財富的正向磁場。

