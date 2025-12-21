冬至撞天赦日 「80年一遇」最強吉日！ 民眾求財補運

彰化鹿港天后宮湧入拜拜人潮。（圖／東森新聞）





今天除了是冬至，也是今年最後一個天赦日，兩個吉日重疊，80年難得一遇，據說祈福補運的效果特別強，彰化鹿港天后宮也湧入拜拜人潮。

彰化鹿港天后宮無論平假日總是人潮滿滿，21日適逢冬至，還遇到天赦日，這可是80年一遇的最強轉運吉日，也因此一堆民眾都來拜拜，求財轉運。

拜拜民眾vs.記者：「因為在網路上還看滿多，想說今天好像是之後要80年一次要把握這次這樣，來祈福一下，（那有沒有特別想要來求什麼，或是希望什麼），希望家裡的親友都能平安健康，然後可以幫助更多人。」

天赦日求財轉運，拜什麼也很重要，這一大袋裡有疏文；發財水跟金紙，廟方都幫信眾準備好了。

鹿港天后宮總幹事劉家汶：「信眾的話因為冬至，所以也會拜一些，冬至比較應景的一些食品這樣子，今天的話因為是天赦日，所以大家都會為自己祝禱，希望自己的財運旺旺旺，所以當然就會拜一些，比較看得到就是像鳳梨酥，然後補財庫的一些，金子啊還有以及像元寶，然後讓自己有轉運，好運轉進來的一些九轉蓮花等等。」

台北隨機攻擊事件殘忍奪走4條人命，更引爆社會集體恐慌不安，民眾拜拜求平安，獲得心靈寄託之外，也希望藉著今年最後一個天赦日，補財庫好運旺旺來。

