冬至日北濕涼南溫暖 聖誕節高山賞雪有望

今天是冬至，氣象署表示新竹以北都有降雨機會，出門建議攜帶雨具。(圖：報天氣-中央氣象署臉書)

今天（21）是24節氣中的冬至，民間諺語說「冬至不過，不寒」進入冬至後，才代表北半球的冬天真正來臨，中央氣象署表示，今天東北季風增強，新竹以北、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭整天可能都有下雨機會，甚至有局部較大雨勢，苗栗以南則為多雲到晴舒適的天氣。今天本島平地最低溫是花蓮壽豐的13.8℃，民間氣象專家預估這波冷完後，下一波則落在聖誕節，屆時高山甚至還有機會下雪，會冷得很有感！

中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今天除了是吃湯圓的日子，冬至太陽直射南回歸線，也是北半球一年當中，夜晚最長、白天最短的一天。過完今天之後，北半球白天的時間就會慢慢變長。民間氣象專家林得恩也在林老師氣象站臉書發文表示，氣象諺語：「乾冬至，濕過年」，它的意思就是說：冬至這天如果是好天氣的話，過年可能就會下雨；代表影響冬至本來是濕冷的天氣系統，可能要往後延到過年期間發生了。今年「冬至」，天氣受東北季風增強影響，新竹以北、東北部及花蓮以北地區都有局部短暫雨機會；其它地區則繼續維持為多雲到晴天氣。

不過值得注意的是氣象署發布了陸上強風特報，由於東北風明顯增強，今日台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海、各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上強風；下午起基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生機率，若進行海邊活動請注意安全。

許多民眾關心聖誕節能否上山追雪？其實今年很有機會，因為下週三（24）東北季風會再度增強，台灣又會冷一波，環境水氣也增多，聖誕節前後，中部以北及宜花地區3500公尺以上的高山都有零星降雪、固態降水或結冰的機會；適合安排賞雪活動。