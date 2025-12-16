冬至暖心聯誼 新莊分局志工加菜慰勉第一線同仁

【民眾新聞葉柏成新北報導】冬至將至，新莊分局昨（15）日舉辦「冬至送暖」慰勞活動，由分局志工中隊長鄭玉惠率領各所志工分隊長，為體恤員警在治安維護、交通執法與為民服務上的辛勞，以熱騰騰的湯圓與豐盛料理表達感謝之意，包括內外勤同仁及受邀貴賓共約有300名參與，氣氛溫馨熱絡。

《圖說》冬至將至，新莊分局志工中隊長鄭玉惠率領各所志工分隊長，以熱騰騰的湯圓與豐盛料理表達感謝員警。〈新莊分局提供〉

市警察局長方仰寧、議員蔡健棠、新北市警察眷友協會理事長蔡健士等貴賓也蒞臨共襄盛舉。方局長特別在活動中感謝志工中隊及警察同仁平時為地方的共同付出，並提到冬至最重要的就是團圓及平安，今天志工中隊與警察同仁有幸能齊聚一堂過節，不僅是在日常裡增添了溫馨儀式感。

另外，吃湯圓更象徵著「永續平安」，身為警察每日水裡來火裡去，方局長除了肯定新莊分局的同仁「有案必破」，更期許參與活動的所有人都能平安順心，場面溫馨熱鬧，洋溢濃厚團圓氣氛。

《圖說》警察局長方仰寧親自為同仁送上湯圓。〈新莊分局提供〉

鄭玉惠表示，新莊警察長期打擊詐欺犯罪、治安維護、交通疏導及市政支援等繁重勤務，但從未鬆懈一步，始終堅守崗位，是守護城市最重要的力量。為感謝同仁的無私奉獻，志工團隊特別在冬至前夕準備聯誼餐會，希望用一碗象徵團圓平安的湯圓，讓同仁感受社會的支持與溫暖。

《圖說》員警表示「冬至前能吃到湯圓、感受到被支持，是最好的鼓勵」。〈新莊分局提供〉

活動菜色豐富，包括炒米粉、鹹湯圓、紅豆甜湯圓、鹹菜鴨湯、蘋果等多樣餐點，分局亦加碼提供蘿蔔糕、炒飯等港式熱食，讓同仁在繁忙勤務之餘能夠稍作休息、補充能量。餐廳內瀰漫著湯品香氣與暖意，許多同仁都表示「冬至前能吃到湯圓、感受到被支持，是最好的鼓勵」。

《圖說》「橘子」貼有反詐貼紙。吃橘子時要剝皮、剝瓣，寓意在對來路不明的投資資訊要一個細節一個細節，一一查證。〈新莊分局提供〉

此外，活動中更藏有反詐小巧思，除了透過電視牆推播新莊分局反詐短片，現場供應的水果:「橘子及蘋果」均貼有反詐貼紙。吃橘子時要剝皮、剝瓣，寓意在對來路不明的投資資訊要一個細節一個細節（帳號、網址、來源）一一查證；而蘋果在童話故事中常常象徵美麗的陷阱，藉此提醒勿輕信高獲利投資、愛情詐騙、假中獎通知等詐騙訊息