冬至暖心送關懷 水林鄉薯湯圓分享義剪傳愛

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為迎接即將到來的冬至節慶，水林鄉公所、水林鄉民代表會及水林鄉老人會，18日上午，在水林老人會廣場共同舉辦「迎冬至薯湯圓暨長者義剪節慶關懷」活動。與會的來賓和長者們一起親手搓五行湯圓、品嘗熱騰騰的湯圓，此外還有免費幫長輩理髮公的益剪活動，現場充滿過節的溫馨熱鬧氣氛。

水林鄉公所、水林鄉民代表會及水林鄉老人會，18日上午，在水林老人會廣場共同舉辦「迎冬至薯湯圓暨長者義剪節慶關懷」活動。（圖／記者洪佳伶攝）

活動於水林鄉老人會所帶來的烏克麗麗和廣場舞的精采表演中開場，由代理鄉長張東凱帶領與會的長官來賓一起與在地長者們動手搓湯圓。為展現水林地瓜的創意吃法，這次湯圓特別結合水林出產的57號黃金番薯、南瓜、紫芋番薯、抹茶和紅麴一同揉製，創作養生五行湯圓，希望享用湯圓的同時也兼顧低GI飲食，讓鄉親長輩健康吃湯圓。

代理鄉長張東凱表示，冬至象徵團圓與平安，今年公所、代表會和老人會共同舉辦搓湯圓和益剪活動，希望讓社區的長輩們在節慶期間也能感受到陪伴與關懷。透過活動不僅促進健康，亦強化社區網絡連結，讓長者們更願意走出家門，多多參與公共和社交活動。

今日活動特別邀請「Ruby快剪美髮屋」4位設計師，替來參加活動的長者們免費理髮，為過節提前整理個人門面。設計師陳芊華表示，我們為長輩們細心修整髮型，不僅僅讓他們的髮型變得更加整潔好看，更是讓他們感受到社會的關愛和溫暖，最後看他們理髮後滿意的笑容，挺有成就感。

