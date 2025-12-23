冬至暖湯圓 屏東榮家陪長輩搓出家的味道

記者孫建屏／綜合報導

歲末冬至，寒意漸濃，屏東榮家為讓住民長輩感受節慶溫暖與家的氛圍，日前舉辦「冬至湯圓樂活動」，邀請長輩齊聚一堂，親手製作懷舊紅豆湯圓，邊動手邊話家常的氛圍中，分享彼此童年冬至的美好回憶，一碗象徵團圓與富貴的甜湯圓，暖胃也暖心。

現年102歲的人瑞黃爺爺與楊爺爺也專注地搓著紅湯圓，將一顆顆圓潤的湯圓搓出承載著歲月的記憶與祝福，而當熱騰騰的甜湯圓端上桌時，長輩們細細品嚐，臉上露出滿足笑容，彷彿回到昔日與家人圍坐共享節慶的時光。

屏東榮家家主任李秦強表示，榮家始終以「家」的理念照顧住民，除節慶活動外，也持續規劃多元生活與文康活動，陪伴長輩分享生活故事、傳承人生智慧，讓每一位長輩在榮家都能感受到關懷與溫度，透過冬至湯圓活動，不僅延續傳統文化，更讓長輩在寒冬中感受團圓與陪伴的幸福。

屏東榮家日前舉辦「冬至湯圓樂活動」，邀請住民長輩一起搓出象徵團團、幸福的湯圓，感受如家的節慶時光。（屏東榮家提供）

高齡102歲的人瑞黃爺爺（左）與楊爺爺（右）專注地搓著紅湯圓，也分享童年冬至的美好回憶。（屏東榮家提供）

榮家長輩細細品嚐親手做的湯圓，暖胃也暖心。（屏東榮家提供）

