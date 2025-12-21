冬至最暖的一碗湯圓曝光！100歲人瑞龔爺爺在眷村飄香35年的甜酒釀故事
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
冬至一定要吃湯圓，代表「團圓、圓滿、添歲」，有「取圓以接陽氣」的吉祥寓意。在桃園自立眷村有一家甜酒釀店已經飄香35年，每年冬至「酒釀湯圓」供不應求。創辦人是已經高齡100歲的龔爺爺。第二代接班人龔詠涵表示，父親民國39年來台灣之後，念念不忘小時候阿嬤做的酒釀，民國77年，第一次回鄉探視，父母已不在，僅存的堂嫂把家裡最好的酒麴讓父親帶回台灣，沒想到酒釀養起全家，一賣就是35年，有滿滿的思念、愛與回憶在其中。
100歲龔爺爺忘不了媽媽的好味道 39年前創辦自立甜酒釀
自立甜酒釀的創辦人龔爺爺，2025年已經100歲。因為忘不了小時候媽媽做的甜酒釀，民國39年來台灣之後，一直把這件事放在心底深處。第一次回到湖北潛江老家，遺憾當年父母已經離世，僅存的家人堂嫂，把家裡最好的酒麴讓他帶回台灣，讓他想家的時候就可以做來吃。
第二代接班人龔詠涵代父親回答說：當年帶回的酒麴數量多自己吃不完，又怕放久會生蛀蟲，媽媽提議眷村很久沒人賣酒釀了，一定很多人想吃酒釀，於是開始做酒釀在眷村擺攤販售。
讓父親最想念的就是祖母做的酒釀，不善言詞的父親把對親人及家鄉的思念都寄情於那碗熱騰騰的甜酒釀。酒釀蛋在家鄉是對訪客最高的敬意，在端午、冬至、元宵過節吃也是象徵團圓，在寒冷的冬夜一碗母親煮的酒釀蛋，把所有的愛都承載在這碗熱騰騰的酒釀蛋裡了。
因為住在內壢眷村-自立新村，因此爸爸把店取名-自立甜酒釀。自立不只是家的名字，更有勉勵「自立自強、自強不息」的寓意，也是她要傳承給下一代的精神指標。所以在2004年接手時給甜酒釀下了一個Slogan：「甜酒釀：一個能溫暖全家大小的幸福甜點」
在甜酒釀裡可以 「吃到家的感覺，吃到媽媽的味道，吃到被人疼愛的感覺」
每年到了冬至團圓時刻，家家戶戶一定要吃湯圓全家團圓。「自立甜酒釀」自立這時候特別忙碌，早已經開始大忙特忙，全家一代、二代、三代一起趕工出貨。
為什麼好吃？龔詠涵表示：一般釀製酒釀其實製成很簡單，市面上也容易買到，味道也都很好，只要是酒釀吃了都暖胃與暖身，而「我們多了暖心」。父親釀製酒釀有著他自己專屬的繁瑣工序，當年的我覺得實在太繁瑣了常問是否能簡化，後來才知那正是自立甜酒釀好吃的秘訣所在。父親做酒釀時的內心是專注的，只有一個目的，讓大家可以吃到道地的家鄉味酒釀，他傾注了滿滿愛的能量在他的酒釀裡。自己接手後，常常有客人告訴我們，在我們的酒釀裡「吃到了家的感覺，吃到了媽媽的味道，也吃到了被人疼愛的感覺。」
龔詠涵說，常在教學課堂裡看著品嚐酒釀的學員，有人吃著吃著笑了，更有人邊吃邊抹眼淚，會後總有人分享，「那個味道自從父母離世後已經幾十年不曾出現過了，感謝老師讓那個魂牽夢繫的味道再次出現。」
自立甜酒釀已經傳到第三代 結合網路、科技、社群、AI走出傳統新意
龔詠涵想對100歲的父親說：
感謝爸爸當年手把手的教學，在技術面上讓我學會從「培育酒麴」到「釀製甜酒釀」的完整技術，這本酒釀寶典有武功秘笈裡的功法。在爸爸的身教與工作態度心念上，讓我領悟心法，實現要做就要做到最好的心願。
龔詠涵想對當年的自己說：
感謝自己當年的抉擇，留在父母親身邊學著做酒釀，謝謝自己出了一本專門講酒釀的著作《酒娘心.從眷村幸福酒釀開始》，「讓當年的重擔，成為後來的鎧甲，成就今天的我。」
女兒因為從小愛吃外公外婆做的酒釀，所以很怕傳承消失，自己再也吃不到熟悉的味道，因此願意承擔酒釀第三代的重責，這讓我很欣慰，謝謝姊姊與弟弟一路支持與肯定我。當年跟著父母親做酒釀純粹是為了分擔父母親的工作，本著我多做一點父母就能少做一些的心態，雖然愛吃甜酒釀但自己真的是做酒釀做到怕，因為實在太累人了。
接手酒釀後隨著時間的增加，才開始慢慢喜歡上這個需要非常勞心勞力才能釀出來的甜酒釀，現在的甜酒釀對我來說更是放在心尖上的寶貝了。「我愛甜酒釀，因為我可以透過甜酒釀去愛更多的人。」
冬至的湯圓，不只是節氣習俗，而是一種家的召喚。100歲龔爺爺用一碗甜酒釀，守住對母親的思念，也讓無數人，在寒冷的冬夜裡找回「被愛著」的感覺。這不只是一門生意，而是一份會持續發酵的幸福。
