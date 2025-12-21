冬至歪樓！花生冰淇淋加香菜是「邪教」？蔡英文親回：這吃法無社會共識

生活中心／程正邦報導

正妹網友分享「花生冰淇淋配香菜」的吃法引熱議，連小英前總統也現身留言。（圖／翻攝自Threads @chuan_lin19）

今（21）日適逢冬至，當多數民眾還在討論傳統的紅白湯圓時，社群平台 Threads 上卻因為一碗「跨界冰淇淋」掀起熱議。一名網友分享了知名冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs）的「濃脆花生醬」口味，並強調最靈魂的吃法是撒上大把的「香菜末」，聲稱美味程度瞬間升級。這則爭議食譜意外釣出深居簡出的前總統蔡英文，她以幽默的口吻表達對此「異端吃法」的保留態度。

原PO是香菜控，連吃冰淇淋都要加香菜，有網友崩潰喊「褻瀆哈根達斯」。（圖／翻攝自Threads @chuan_lin19）

香菜戰爭再起：花生冰淇淋的「宜蘭式」進化？

該名網友在貼文中PO出一張照片，只見花生醬色澤飽滿的冰淇淋上，覆蓋著翠綠的香菜末。原 PO 大讚這是「神仙組合」，認為花生醬的濃郁與香菜的清爽香氣相得益彰。此文一出，立刻引發「香菜黨」與「反香菜黨」的激烈交鋒，貼文在短短數小時內便獲得超過 1.3 萬次按讚。

不少網友聯想到宜蘭傳統小吃「花生捲冰淇淋」，認為這只是去掉了潤餅皮的現代版；但也有人崩潰表示：「這是對哈根達斯的褻瀆」、「香菜請滾出甜點界！」

原PO開心分享蔡前總統的留言，笑稱自己「今年圓滿了」。（圖／翻攝自Threads @chuan_lin19）

蔡英文神回覆：法律人語氣幽默吐槽

令人驚喜的是，前總統蔡英文也出現在留言區。身為知名的「冰淇淋控」，她並未對這個組合給予讚賞，而是發揮其冷面幽默風格，寫道：「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法。」

蔡英文巧妙地運用過去在政壇常見的詞彙「社會共識」來定義這碗冰淇淋，讓網友笑翻，紛紛留言：「小英總統這次決定拒絕共識了嗎？」、「這是總統級的『拒絕往來』」、「連總統都覺得是邪教，看來真的沒共識」。

稍早，原PO也開心分享蔡前總統的貼文寫到：「被小英總統海巡到今年圓滿了，好喜歡小英總統嗚嗚嗚，但我還是要說，喜歡香菜的一定要試試看，真心好吃推薦，身為香菜門門徒一生推。」

