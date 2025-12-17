冬至湯圓創意吃！燒麻糬
冬至燒麻糬
冬至將近.來點不一樣的吃法.將湯圓經過糖水的洗禮.一顆顆的裹上亮亮的外皮.灑上香濃花生粉就是外面常吃的燒麻糬搂~好吃不用大排長龍
食材
芝麻湯圓, 5顆
砂糖, 20g
花生粉, 依喜好
料理步驟
步驟 1：市售芝麻湯圓.砂糖.花生粉
步驟 2：將砂糖倒入熱水中煮滾
步驟 3：放入湯圓.煮至澎起浮起
步驟 4：灑上花生粉就完成啦
步驟 5：可以喜好添加各種粉類(芝麻粉.抹茶粉.黃豆粉)
小撇步
1.煮湯圓時水量要夠.煮出來的湯圓才會飽滿不破裂
2.芝麻湯圓本身帶有甜度.花生粉無添加糖粉.可依喜好調整增添
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：冬至湯圓創意吃！燒麻糬
台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號
