冬至湯圓怎麼煮成翻車現場 Threads上全民湯圓黑暗料理PK

今年冬至才剛過，Threads 上的湯圓卻還在話題鍋裡持續滾煮中。不知道是從哪一鍋開始，台灣社群彷彿集體按下「翻車模式」，一顆顆原本象徵團圓的湯圓，下鍋後卻紛紛變成災難現場。有人煮到懷疑人生，有人乾脆放棄解釋；留言區則一邊笑，一邊 PO 出自己的湯圓照安慰原 PO 主：「你，不孤單。」

冬至2025是哪一天？冬至拜拜、習俗有哪些？冬至吃湯圓由來是什麼？

如果你這幾天滑著 Threads 的冬至湯圓動態，真的會以為今年冬至不是在過節，而是在辦一場湯圓界的黑暗料理大賽，而且還是全民自願報名。

冬至湯圓的集體翻車現象：今年湯圓災情全面擴散

如果說往年冬至比的是誰家湯圓最好吃，那今年脆友們顯然是比「誰煮得最慘」。有人一鍋煮完只剩湯圓糊，形狀與內餡全數消失；有人把經典款的紅白湯圓煮成了內臟湯，畫面衝擊力強到連原 Po 都忍不住先自嘲。

想走捷徑用電鍋蒸的，結果湯圓集體膨脹，直接升等成肉圓；想鹹甜合一的，則把肉片跟蛋放入黑芝麻湯圓中，每個家裡的湯圓瞬間變成讓人嘖嘖稱奇的事故現場。

看遍 Threads 湯圓界的殘酷兩極：有人煮壞，有人封神

在滿版翻車照之中，也有人選擇用「回憶殺」加入戰局。鼻妹重新翻出多年前的挑戰─鯉魚王造型湯圓失敗的舊照，湯圓比例失衡、造型走鐘，即使多年後仍受網友們大量共鳴。就在大家還沉浸在「原來不是只有我失敗過」的安心感時，有一群「高手派」悄悄現身Threads，有人端出完成度極高的妙蛙花造型精緻到像是模型展示，也有人捏出守宮湯圓，立體逼真到原 Po 表示「這隻太寫實，我也不敢吃，給雞吃😆」。這些作品一出現，立刻和前面的翻車災情形成殘酷對比，也讓留言區瞬間分成兩派—一派跪著看，一派默默收起鍋子。

翻車看多了，來吃一口好湯圓：傳統口味與創意料理對決

有人分享爸爸每年冬至必煮的客家鹹湯圓，也有人記錄和阿公一起吃甜甜的冬至儀式感。看完這些貼文會發現不管煮得成不成功，「有人陪你吃」才是冬至最重要的事。

除了傳統過節派，不少年輕人也選擇用創意料理補足廚藝能力，把翻車風險降到最低之外，也順便替過節增添一點好玩的記憶，例如：

日本媳婦黑木太太分享的便利商店懶人神組合，冰棒與湯圓分開微波後合體，直接完成一碗日式風味紅豆麻糬湯，不少台灣網友看完留言表示：「感覺……好像可以試試。」

把湯圓串起來淋上濃濃奶蓋，再依喜好灑上草莓粉、抹茶粉或 Oreo 餅乾碎，甜點感直接拉滿，絕對是「拍照好看、失敗率極低」的安全牌

把吃不完的湯圓包進紅豆麵包裡進烤箱，成功把冬至點心延續成隔天早餐，讓湯圓不只沒翻車，還順利轉生。



