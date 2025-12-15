冬至湯圓稽查「北市多家名店入列」 全數通過檢驗！

台北市衛生局公布冬至應景食品與生鮮肉品的最新稽查結果，所有受檢產品均符合食安標準。此次稽查涵蓋傳統市場及知名餐飲店的湯圓、配料，以及超市賣場的禽畜肉品，檢驗項目包含防腐劑、著色劑及動物用藥等，全數通過檢驗。

（示意圖／資料照）

衛生局針對冬至湯圓及相關配料進行專案抽驗，受檢店家包括台一牛奶大王、明池豆花、龍都冰菓專業家、豆花林等業者。本次共抽驗20件產品，檢驗項目涵蓋12項防腐劑、順丁烯二酸、邦克列酸，有顏色的產品則加驗著色劑，所有檢驗結果均符合規定。

在生鮮禽畜肉品方面，衛生局於2025年第4季針對傳統市場、超市及賣場等通路進行抽驗，共檢驗8件樣品。受檢通路包括家樂福北投店、全聯福利中心大安北師店、麟群肉店等，品項涵蓋牛肉4件、雞肉3件及烏骨雞1件，檢驗動物用藥、農藥殘留等項目後，結果均符合相關法規標準。

衛生局提醒民眾選購湯圓時，應避免顏色過於鮮豔的產品，優先選擇包裝完整、標示清楚且熱量、含糖量相對較低的品項。若購買現場手工搓揉的散裝湯圓，應留意攤位環境整潔、設備維護及工作人員個人衛生。

選購湯圓時，應避免顏色過於鮮豔的產品，優先選擇包裝完整、標示清楚且熱量、含糖量相對較低的品項。 （圖／Photo AC）

保存方面，衛生局說明冷凍產品須維持在攝氏負18度以下，冷藏產品則應放置於7度以下，當日現做常溫產品則宜置於陰涼處並儘速食用完畢。處理肉類務必徹底加熱，避免生食或加熱不完全的食品。

衛生局呼籲民眾牢記「預防食品中毒5要原則」，包括要洗手、要新鮮、生熟食要分開、要徹底加熱（中心溫度須超過70度）、要注意保存溫度（低於7度且避免長時間置於室溫），落實食品安全才能守護自身健康。

