冬至湯圓與火鍋健康吃 營養師溫馨提醒四大族群

寒風冷颼颼，進補食材並非越補越好。冬至是一年之中白天最短、夜晚最長的節氣，民間習俗常以吃湯圓象徵團圓與增添歲數，中國醫藥大學新竹附設醫院營養師侯曉晴，針對四大族群溫馨提醒。高血壓、腎臟病患者應注意含鈉量與蛋白質攝取量，酒精入菜應適量，避免與藥物產生交互作用；糖尿病患者可與營養師討論湯圓與澱粉份量該如何控制及搭配，年長者或或消化功能較弱者應注意吞嚥問題，必要時應避免湯圓與油膩鍋物、少量多餐；心血管疾病患者則需避免高脂部位、少喝湯，選擇天然食材。

營養師侯曉晴建議冬至湯圓要「控糖控量」，湯圓主要以糯米製作，屬於高升糖指數食物，食用過量易造成血糖上升、消化不良。市售花生或芝麻甜湯圓一顆約 70-80 大卡，鹹湯圓一顆約 55-65 大卡。如果今天吃了一碗甜湯圓 (約 4-5顆) 或鹹湯圓 (約 5-6 顆)，相當於吃進一碗白飯。

營養師侯曉晴指出，想要健康吃湯圓過冬至，兩招可以「控糖控量」，第一招控糖：避免甜湯為湯底，可利用枸杞、紅棗、黃耆、無糖紅茶或薑湯增加風味，減少糖的添加，或者搭配豆花或無糖豆漿等蛋白質來源，延緩血糖上升。第二招控量：有餡的湯圓以 2-4 顆為宜 (花生、芝麻等餡料脂肪與熱量較高)、無餡小湯圓約 8-10 顆，避免過量食用湯圓導致消化不良。如果是鹹湯圓當主食，可在湯中加入大量青菜如茼蒿、菠菜、高麗菜、小白菜等。若餐後感到腹脹，可適度運動或搭配溫熱開胃食材，如薄片薑或熱茶。

營養師黃琳惠建議，冬至也可以火鍋暖胃「均衡搭配、清湯為主」，火鍋為冬季常見的聚餐選擇，不同湯頭與食材差異大，避免攝取過多熱量、脂肪與鈉。首先，湯頭以昆布、蔬菜、番茄、藥膳、蛤蜊等湯底為佳，其他高熱量如麻辣鍋、牛奶鍋、南瓜鍋等較油膩或含大量澱粉質，建議偶爾享用並減少喝湯。

其次，在食材比例上，蔬菜：蛋白質：澱粉 ＝ 2：1：1，並且先吃蔬菜，增加飽足感並避免一次攝取過多肉類。另外，優質蛋白質為主，多選擇低脂的海鮮、魚肉、去皮禽肉、適量豆腐、豆皮等，少吃肥肉、加工丸餃類 (含高鈉與飽和脂肪)，享受火鍋不怕胖。最後，減少醬料，常見的沙茶、醬油膏、芝麻醬鈉含量或油脂量高，淺沾一層即可，不宜過量，可改用蔥蒜、蘿蔔泥、檸檬汁等增加風味。



