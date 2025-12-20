冬至甜湯圓也能吃得健康，天晟醫院善用天然好醣減糖更安心。（天晟醫院提供）

記者陳華興／桃園報導

冬至是象徵團圓與祝福的重要節日，許多人會在這一天享用熱騰騰的甜湯圓，迎接寒冬。然而，傳統甜湯圓糖分偏高，容易讓人在節慶中攝取過多糖分。天晟醫院營養師陳惠貽提醒，透過選擇合適的湯品與天然食材，不僅能保有節慶的甜蜜滋味，也能兼顧健康與安心。

湯圓與甜湯中的添加糖往往不易察覺，一旦攝取過量，容易導致熱量過剩與血糖波動。根據衛生福利部建議，成人每日添加糖攝取應低於總熱量的百分之十，若能控制在百分之五以下更為理想。長期攝取過多糖分，恐增加肥胖、糖尿病與代謝症

候群等風險。

陳惠貽營養師建議，想要健康享用冬至甜湯圓，建議從三個方面著手：選對湯底：使用紅茶、烏龍茶或綠茶等無糖茶飲取代糖水，茶香自然回甘，有助減糖又提升風味。搭配天然食材：如桂圓、紅棗與枸杞，能提供自然甜味與溫補效果，並含有植化素與抗氧化成分。使用代糖：如赤藻醣醇，甜度為蔗糖的六到七成，幾乎無熱量且不易造成血糖波動，是控糖族群的理想選擇。

營養師陳惠貽引導民眾進行品嚐與認識，透過實際體驗傳達健康版湯圓的製作與搭配理念，讓民眾了解節慶飲食也能吃得安心、減少負擔。

示範食譜—冬至甜湯圓（五人份）此食譜每人熱量約為一百七十五大卡，甜而不膩，適合全家人共享。

材料：紅白小湯圓三00g（生重）、桂圓乾三0g、紅棗乾五～八顆（小）、枸杞乾二匙（約二0g）、紅茶包二十六g（加水約一千cc、赤藻醣醇二十五g。

製作方式：一、甜湯製作：將水煮沸後關火，待水溫降至九十°C時加入紅茶包浸泡十分鐘，取出後加入桂圓、紅棗與枸杞煮滾，最後加入赤藻醣醇調味即可。二、湯圓烹煮：湯圓不需解凍，滾水下鍋輕輕攪拌，湯圓浮起後加一碗冷水續煮十秒，再撈起與甜湯合併食用。