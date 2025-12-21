冬至碰天赦日補財庫！2開運方法、3禁忌一次看 3招助2026迎好運

生活中心／許智超報導

今日是一年一度的冬至，更是年度最後的「天赦日」。（示意圖／資料照）

今（21日）是一年一度的冬至，更是年度最後的「天赦日」。對此，民俗專家王老師表示，冬至這天可以做3件事，幫助你迎來2026年新的好運，同時也分享2個開運方法以及3禁忌不能做，另外記得整理錢包、把家裡不要的東西丟掉，讓2026新的好運流向自己！

王老師在臉書粉專發文表示，如果你今天有去廟裡拜拜，搶到的頭香就是2026新運勢的頭香，而今天冬至可以做3件事，「到廟裡拜拜誠心發願、早睡早起不過勞、錢包裡準備新的招財物」，也記得整理一下錢包、把家裡不要的東西丟一丟、捐一點小錢去做善事，就能讓2026新的好運流向你。

王老師提到，今年的冬至恰逢天赦日，意義格外不同，天赦為上天開赦之日，主解厄、除障、化舊帳、重立運數，當「一陽初生」遇上「天赦開門」，代表的不只是轉運，而是舊年的因果在此告一段落，新一年的財與運，得以重新立約，這天不宜躁進，更不宜空等；若能把握今日檢討過往種種錯誤，重新訂定目標，新的財路自然開展。

王老師分享兩個開運方法，「入廟補財庫法」冬至當天到土地公廟、天公廟、主祀財神或福德正神的廟宇，準備供品與發財金，誠心向神明祈福即可，可向神明祝禱3件事，「懺悔過去讓自己破財的錯誤決策、接下來的新計畫、承諾自己會改變的地方」。他強調，天赦日補財庫的重點，不在求多，而在「如何重新開始」。

王老師說，第2個是「在家點燈祈福法」，晚上點一盞燈，若沒有燭燈，檯燈或小燈也可以，在燈前靜坐默念藥師如來聖號或藥師經，為自己累積財庫福報。他最後提醒，今日3件事不能做，就是「不殺生、不口出惡言、不衝動決定」。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

