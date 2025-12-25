冬至竟是鬼節！邱彥龍警示「4大災禍」 未爆彈危機來襲

命理師邱彥龍的分析，冬至期間實際上被視為鬼節，預示著未來一年可能出現的多項災禍。邱彥龍指出，12月21日至26日之間，土星與海王星的天文現象可能導致家庭爭執，並造成長期的情感困擾。此外，12月27日至1月4日，土星與海王星的相位會影響財運，特別是海外合約可能出現問題，投資者需小心詐騙行為。

命理師邱彥龍的分析，冬至期間實際上被視為鬼節，預示著未來一年可能出現的多項災禍。（資料示意圖／翻攝pexels）

他還提到，儘管面臨困難，最終將會有安穩的結局，建議人們在此期間保持冷靜，專注於自身的事務，珍惜家庭的安全與幸福。

邱彥龍進一步預測，冬至後全球將出現四大趨勢，包括移民壓力加大、國防重編、假慈善的揭露以及數位貨幣的洗牌，這些變化將影響未來的社會與經濟結構。

