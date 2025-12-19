冬至罕撞天赦日 民俗專家點名「三巧合日」轉運關鍵

21日將迎來一年一度的「冬至」，今年不僅是節氣交替的重要時刻，更難得碰上民俗中的大吉日「天赦日」。（示意圖／翻攝自pixabay）





21日將迎來一年一度的「冬至」，今年不僅是節氣交替的重要時刻，更難得碰上民俗中的大吉日「天赦日」，同時又對應國曆12月21日的「121新起步日」，形成少見的「三巧合日」。民俗專家廖大乙指出，這樣的日子象徵陰極轉陽，是一年中能量轉換最強的時機之一，特別適合調整運勢、迎接新局。

今年為乙巳蛇年，又逢「雙春閏六月」，在傳統觀點中屬於變動較多的一年。（示意圖／翻攝自pixabay）

廖大乙表示，今年為乙巳蛇年，又逢「雙春閏六月」，在傳統觀點中屬於變動較多的一年，許多人容易感到運勢卡關、情緒浮動。冬至為全年白天最短的「極陰日」，若再遇到象徵赦罪解厄的天赦日，其轉運意義更為明顯，因此被視為不可多得的改運時點。

廖大乙指出，今年犯太歲的蛇、豬、虎、猴，可利用冬至當天進行「換氣改運」。從20日深夜11點起至21日晚間7點，將家中「龍邊」（由室內往外看左側）的窗戶打開通風一段時間，不必全開，重點在於象徵「送走穢氣、迎進新氣」，為今年畫下轉折。

明年將犯太歲的鼠、馬、兔、雞，則適合提前進行「補運」準備，可準備香蕉、李子、水梨、鳳梨與蘋果等水果。（示意圖／翻攝自pixabay）

而明年將犯太歲的鼠、馬、兔、雞，則適合提前進行「補運」準備，可準備香蕉、李子、水梨、鳳梨與蘋果等水果，取其諧音「招你來旺果」，到附近廟宇或在家誠心祈求，為來年求得平安順遂。除了特定生肖外，一般民眾也可在冬至前後三天，透過捐血、捐款、關懷親友或傳遞正能量等方式行善布施。廖大乙強調，布施能加快運勢轉動，讓正向能量累積得更快。

廖大乙建議冬至當天避免穿著全黑衣物，可改選鮮豔、明亮色系。（示意圖／翻攝自pixabay）

在生活細節上，廖大乙建議冬至當天避免穿著全黑衣物，可改選鮮豔、明亮色系；若希望增添人緣或桃花運，粉紅、黃色與淺綠色都是不錯的選擇。由於冬至屬「極陰日」，他也提醒民眾，若當晚沒有必要行程，下班或下課後不妨早些回家休息，讓身心回歸穩定。

廖大乙表示，若能在這個難得的「三巧合日」以平靜心態誠心調整，不僅有助於告別今年的不順，也能為接下來的新一年奠定更好的開始。

