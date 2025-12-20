冬至美食"燒麻糬"! 彰化名店生意興隆 排隊人龍綿延

中部中心/李文華、蔡松霖 彰化雲林報導

對於熱愛美食的台灣人來說，冬至怎麼可能只吃湯圓？在彰化有多家名店，今天（20日）有很多民眾冒著細雨，大排長龍，買麻糬，民眾說，煮湯圓麻煩，軟軟圓圓的麻糬也很應景！另外，在雲林，有傳統古早味煮湯圓活動，加麥芽好香甜！

冬至追甜品。

這人龍，從城隍廟旁邊，排到外面去，轉個彎，繼續排，中秋節過去好久了ㄟ，不是排蛋黃酥，那是在排？煮，很麻煩，這個比較方便，說的就是一顆一顆，圓圓的，你沒看錯，這是麻糬，ㄟ，冬至不吃湯圓，改吃麻糬嗎？麻糬餡料多，又可以冷藏，比湯圓耐存耐放，老闆說，冬至這個傳統節日，每年都是生意興隆，有很多民眾會買回去拜拜！看看小貨車上行動賣麻糬，業者手沒停過，仍應接不暇！

冬至追甜品。還是有人走傳統路線，雲林林內，有一場"健康古早香"，煮湯圓活動，在湯圓內加入生麥芽調味，來幫助消化，同時也以天然甜菊葉取代傳統砂糖！活動現場也煮了好幾鍋的薑母鴨，讓民眾大快朵頤，祛寒好溫暖。





