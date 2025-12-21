冬至習俗「吃湯圓」 甜湯店湧排隊人潮「現吃、自煮」都夯

冬至是華人傳統重要節氣，全台各地民眾紛紛依循習俗吃湯圓、祭祖與進補。台北萬華甜湯店一早就湧現排隊人潮，有民眾特地一次買六碗湯圓準備祭祖，也有人前一天就先購買生湯圓回家自行烹煮。同時，冬至當天東北季風增強，全台溫度下降，花蓮壽豐更出現本島最低溫13.7度，醫師提醒民眾注意保暖，尤其心血管疾病患者更須規律服藥。

冬至傳統習俗要吃湯圓。（圖／TVBS）

冬至這天，台北萬華的甜湯店一早就出現長長人龍，超過十幾位民眾排隊購買湯圓。Q彈的湯圓咬下去時，花生內餡瞬間流出，雖然燙口但許多人仍忍不住品嘗。除了傳統大湯圓，紅白小湯圓搭配熱騰騰的紅豆湯也是人氣選擇。有民眾表示，他們購買芝麻與花生湯圓、清湯和小湯圓是為了拜拜，祭拜完後再與家人分享食用。也有從南部來的顧客因看到排隊人潮而跟著排隊，選購了花生湯圓、綜合花生和米糕。

萬華的甜湯店一早出現長長人龍。（圖／TVBS）

除了現場享用，許多民眾也在前一天就來購買生湯圓，準備回家自己烹煮。有民眾分享，因為冬至要祭祖，所以早上先炒糖，炒完後再煮湯圓，然後拜清圓。除了吃湯圓，冬至時節也有人會食用薑母鴨、麻油雞進補。然而，中醫師提醒，如果出現便祕、長痘痘或心悸等症狀，就代表已經補過頭了。中醫師建議身體最好要動起來，才能有效補陽氣。

中醫師提醒吃薑母鴨或麻油雞要適量。（圖／TVBS）

醫師特別提醒，冬至前後，血壓不穩、心臟不適、胸悶、頭暈而就診的患者明顯增加，因此民眾必須注意保暖並規律服藥。冬至當天東北季風增強，不僅北台灣出現飄雨和溫度下降，中南部早晚也偏涼。21日本島最低溫出現在花蓮壽豐，僅有13.7度。

氣象預報顯示，這波冷空氣過後，預計24日聖誕節前東北季風又會再度增強。24、25兩天東北部及中北部以北地區體感溫度將更低，高山地區甚至有機會降雪。民眾務必注意保暖，做好禦寒準備。

