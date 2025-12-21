冬至聖誕消防宣導守護居家安全， 趣味互動學防範一氧化碳中毒知識

〔記者李容萍／桃園報導〕今(21)日是冬至，也是24節氣中白天最短、黑夜最長的時刻，時值寒冬來襲，民眾使用燃氣熱水器及暖爐等設備的頻率大增，稍有不慎便可能引發一氧化碳中毒事件；桃園市消防局復旦分隊提升居家安全思維，於20 、21 日舉辦「聖『旦』消防宣導活動」，以趣味互動及溫馨節慶氛圍，提醒市民歡度佳節的同時也要守護家人安全。

活動現場設置夢幻聖誕拍照打卡牆，吸引親子駐足拍照，並規劃消防安全有獎問答，題目融入防範一氧化碳中毒的正確觀念，如「保持通風及定期檢修燃氣設備」等。民眾答對即可獲得戳戳樂體驗壹次，禮品包含造型手工皂及多款消防小物，寓教於樂。

廣告 廣告

活動期間氣氛熱絡，拍照牆前笑聲不斷，家長與孩子在互動問答中認真投入，成功答題後獲得禮物時驚喜連連，讓民眾在輕鬆瞭解消防安全的重要性。

復旦分隊也提醒，冬季正值諾羅病毒好發期，此次將造型手工皂作為獎品之一，藉此呼籲民眾勤洗手並保持良好衛生習慣，共同守護家人健康，安心過節。

復旦分隊長姜驎容表示，一氧化碳無色無味，極易於密閉空間累積，引發頭暈、噁心甚至昏迷等症狀。使用瓦斯熱水器時務必保持室內外良好通風，選購合格燃氣設備並定期檢修，也避免在浴室或密閉空間長時間使用燃氣器具；若出現頭暈、胸悶等不適，應立即移至通風處並儘速就醫。復旦分隊將持續推動消防安全宣導活動，與市民一同打造安心又溫暖的冬季生活。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

張文墜樓是想跳紙箱逃走？警還原現場：網友異想天開

獨家》警破譯張文雲端資料 想模仿當年鄭捷北捷隨機殺人

抓到了!高雄小港森林公園附近被丟擲煙霧彈 竟是工人心情不好施放

