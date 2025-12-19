冬至菜包搶手 掀起預購潮

舊來發餅舖闆娘陳淑芬今年動員全家三代生產七千個冬至菜包。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

十二月二十一日是冬至，台灣俗語「吃甜配鹹」，這「鹹」指的就是冬至菜包。雖說是菜包，但傳統以葷的較受歡迎，直至近幾年，環保素食抬頭，素菜包一路追趕，一百五十年老餅舖「舊來發」老闆娘陳淑芬表示，今年該店被預購七千個，素已後來居上追上葷的，變成五五波。

舊來發今年仍在冬至前推出冬至菜包預購，並限於十八日至二十日取貨，今年買氣超旺，比去年成長一千個，陳淑芬表示，很多客人向隅，但實在是人手有限，全家總動員也僅能消化目前七千個訂單。

冬至菜包一般做成半月型，有葷也有素。（記者陳俊文攝）

舊來發歷經六代傳承，從早年供應在地祭祀、節慶糕餅起家，一路陪伴府城家庭走過婚喪喜慶與歲時節令。老店始終堅持手工製作、不走快速量產路線，強調「吃得到時間的味道」，這份對傳統的執著，也讓舊來發在世代更迭中依然站穩腳步。

今年冬至菜包延續老店一貫作法，葷菜包的內餡近似肉包，也有鴨蛋黃，每個售價三十五元；素菜包每個三十元，內餡是素香茹，紅蘿蔔、馬吉等。

很多府城民眾冬至吃菜包再搭配湯圓，已成一種習慣，尤其是舊來發的冬至菜包，少了這一味，節氣就少了一份溫度。