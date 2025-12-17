冬至補對「整年都見效」！開運養生、禁忌一次看 4生肖防血光之災

記者蔣季容／台北報導

楊登嵙分享食、衣、住、行、育、樂的「冬至」開運養生及禁忌。（示意圖／資料照）

今年冬至時間在12月21日，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒，這半個月生肖牛、馬、羊、豬，要慎防心臟及血管方面的疾病，也要避免參加刺激性及危險運動，導致頭部或身體流血受傷。此外，他也分享食、衣、住、行、育、樂的「冬至」開運養生及禁忌。

楊登嵙表示，冬至這半個月，健康要注意的生肖是屬牛、馬、羊、豬，注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。身體要慎防心臟及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部或身體流血受傷。

楊登嵙也提供食、衣、住、行、育、樂的「冬至」開運養生及禁忌：

一、食的開運大法：

1、冬至是一年中白晝最短、夜晚最長的一天，中醫認為此時陰氣盛極而衰，陽氣漸長，是養身重要的轉變點，只要冬至調養正確，未來一年皆可收其效。以肉類加上滋補中藥材，烹煮成麻油雞、燒酒雞、羊肉爐、薑母鴨等，除了祛寒也補元氣。但須注意自己的體質適不適合，也忌補過頭，對不敢吃羊肉、或吃素的人來說，可以改喝由茯苓、蓮子、山藥、芡實（或薏仁）煮成的四神湯，進補的效果溫和不燥熱，適合所有人食用。

2、冬天有兩個大日子必須吃羊肉，一個是立冬、另一個就是冬至，只要在冬至補對，對未來一整年身體調養都有幫助。而羊肉是溫熱的補品，還含有豐富脂肪、蛋白質、鈣、鐵等營養，有祛寒保暖、促進血液循環的功效。

二、衣的開運大法：

1、上了年紀的人，一般都有肌肉萎縮及動作乏力的現象，因此，選擇寬大鬆軟、穿脫方便的冬裝也很重要。有關節炎、風濕病患者，可在貼近肩胛、膝蓋等關節部位用棉層或皮毛加厚。患有氣管炎、哮喘、胃潰瘍的人，最好再增加一件厚背心，有利於保護心、胃和肺部，不致受寒。

2、冬季人在睡眠期間因肌體抵抗力和對寒冷環境的適應能力降低，很容易患感冒及引起中風等症狀，穿睡衣應以無拘無束、寬柔自如為宜。因為睡衣直接與皮膚接觸，因此不宜穿化纖製品，其面料以自然織物為佳，如透氣吸潮性能良好的棉布、針織布，柔軟的絲質料子。

3、冠心病容易發生於秋冬之交和冬季，提醒高危險群和患者注意自身保暖與疾病控制，容易有感冒等呼吸道疾病，注意保暖，如穿戴帽子、口罩、圍巾、手套、襪子。

三、住的開運大法：

天氣溫低寒，很多人喜歡緊閉門窗，應注意門窗應保持通風，如果因天氣寒冷而緊閉門窗，反而會因空氣不流通，造成生病。房間溫度太高而濕度太低，也會引起身體不適，極易發生疾病。

四、行的開運大法：

傳說這天會有天狗到人間尋找化身，如果撞上祂可能會被抓走，但以科學角度來看，是因為這天夜長天冷，不建議在外遊玩逗留，早點回家休息才有利於養生。

五、育的開運大法：

冬天常曬太陽，能起到壯人陽氣、溫通經脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態有很好的作用，有益身心健康。適當的戶外活動，能促進身體血液循環，提高機體抗病免疫力。

六、樂的開運大法：

華人重視家族團圓，所以冬至當天全家一起搓湯圓、吃湯圓，代表圓滿的意思，湯圓占卜法以視湯圓數量為偶數為吉，因此若碗裡的湯圓為偶數，那麼吃湯圓的人那一個月就會運勢昌隆，反之，如果碗裡湯圓數是奇數，就要低調保守，以退為進。此外，也據說如果計算碗裡的湯圓數，未婚的人那碗總會是奇數，而已婚的人則會是偶數，這占卜是吃湯圓時一面進行的餘興小遊戲。

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

