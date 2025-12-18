冬至補過頭恐變「豆花臉」！中醫師廖振凱強調虛寒派、實熱派「體質」補法大不同

冬至（12 月 21 日）快到了，你是不是也準備好要大吃麻油雞、薑母鴨了呢？先別急！有位 35 歲的陳小姐，為了應景連吃好幾天補湯，結果臉上爆痘、口乾舌燥，趕緊找中醫師求救。

台北慈濟醫院中醫部主治醫師廖振凱特別提醒：「進補不是越補越強，補錯了反而是在身體裡點火！」

你是哪種體質？補對才有用！

進補前，先花 10 秒鐘看看自己屬於哪一種：

【虛寒派】——你是怕冷小動物嗎？

症狀： 常常手腳冰冷、容易累、胃口不太好。 怎麼補： 適合吃點薑、肉桂，或者喝點十全大補湯，幫身體「加熱」循環。

【實熱派】——你是行動小火爐嗎？

症狀： 怕熱、容易心煩、口乾舌燥、容易長痘痘。 怎麼補： 你其實不需要特別補！如果真的想喝湯，建議選白木耳、百合這類滋潤的食材，幫身體「降溫」。

每人體質不同，補法也必須有所區別。中醫臨床體質有許多種，以「虛寒」與「實熱」這兩類而言，虛寒體質者多半怕冷、容易疲倦、食慾較弱，可食用肉桂、乾薑等溫補食材，或搭配溫陽散寒的十全大補湯進補，以促進循環、改善畏寒與食慾不佳的問題。

實熱體質者則通常怕熱，容易發生面紅心煩、口乾舌燥、長痘痘等症狀，一般情況下無需特別進補，否則容易加重體內的燥熱火氣。若想養生調理，可選擇以白木耳、百合等滋陰食材，以平衡體內燥熱。

這 5 類人進補「停看聽」

廖振凱表示，如果你是以下這幾種情況，進補前一定要先問過醫師，不要自己亂補：

．感冒中或身體正在發炎

．有高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病的民眾

．自體免疫疾病患者（如：紅斑性狼瘡）

．孕媽咪

．小朋友（小孩其實營養均衡、早點睡最重要，不用刻意大補。）

錯誤的進補可能導致與體質相衝，造成上火、失眠、便祕等等症狀。此外，感冒患者、自體免疫疾病患者，以及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群與孕婦，更應謹慎，若未經醫師評估可能影響病況控制，甚至加重病情。而兒童亦應視狀況調整進補方式，對孩童而言，規律作息與均衡飲食比進補更重要。若民眾因進補不當導致不適就醫，中醫會先透過「望聞問切」辨識，再依症狀給予適當調理治療。

例如：因為燥熱加重而冒痘、口乾，會以清熱藥材進行調理；若出現腹脹、消化不良，則以調和脾胃功能為主，讓身體逐步回到平衡狀態。

不知道怎麼補？安全牌就是全家都能喝的「黃金四神湯」

如果你不知道自己是什麼體質，廖振凱建議「四神湯」！它性質溫和、不油膩，重點是「平補」不傷身，連腸胃不好的朋友也很適合。

【懶人食譜看這裡】

材料：山藥、茯苓、芡實、蓮子（喜歡的話可以加薏仁）、薑片 2-3 片。 做法：把蓮子、芡實、茯苓洗乾淨。

加水用小火煮 30-40 分鐘。

把山藥、薑片放進去煮到軟再加一點點鹽巴調味，就大功告成啦！

廖振凱也提到，想健康過冬，不要盲目跟風吃補，更不要聽信偏方。如果吃完補湯覺得身體怪怪的（例如睡不著、便秘、冒痘），記得找專業中醫師調整。

文／劉一璇、圖／楊紹楚