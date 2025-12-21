冬至變冷又變濕！這天半個台灣濕答答 冷空氣最強時間曝

中央氣象署表示，冬至東北季風今增強，北台灣氣溫明顯下降，並伴隨降雨，北部明顯降溫，桃園以北、宜蘭及花蓮有雨，周二影響稍緩，但周三將有另一波東北季風抵達，北部及東半部水氣增加外，氣溫也會再下降，預估周五清晨最冷。

氣象署指出，今（21日）冬至東北季風增強，北台灣明顯感到濕冷，冷空氣將持續影響各地，北部與東半部氣溫明顯下降，降雨主要集中在迎風面，其中基隆北海岸、大台北山區及東半部降雨較明顯，西半部可能出現零星降雨，外出需攜帶雨具並注意保暖。

氣象署表示，今上午至中午降雨以桃園以北、宜蘭及花蓮最明顯，基隆北海岸、大台北山區與宜蘭局部地區甚至可能出現較大雨勢，新竹、台東及恆春半島有零星小雨；海拔3000至3500公尺以上高山也可能出現局部降雨，路面結冰風險增加，提醒山區行車務必小心。

氣象署說，未來一周天氣受兩波東北季風影響，第一波從今天開始，影響將持續至周一、二（22、23日）清晨；周二東北季風短暫減弱，氣溫略回升；但周三（24日）第二波東北季風抵達，強度高於第一波，北部與東部氣溫再度下降，周五（26日）清晨預估為本周最冷時段，中南部清晨也可能因輻射冷卻出現低溫。

