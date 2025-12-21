冬至變天了！兩波東北季風接力 這天起冷空氣更強低溫下探14度

今日起兩波東北季風接力襲台，聖誕節超過3,200公尺高山有飄雪機率。資料照，李政龍攝



冬至變天了！今日（12/21）東北季風增強，迎風面有雨轉涼，低溫降至19度左右，整日皆感受濕冷。週一、二（12/22、23）水氣減少，東北季風減弱，不過週三（12/24）馬上又有一波冷空氣南下，且至少影響到週六（12/27）。氣象署預警，這波冷空氣強度較高，週五、六（12/26、27）西半部低溫將下探14度，3,200公尺以上高山可能降雪。

一週溫度趨勢。氣象署提供

氣象署指出，今日東北季風增強，新竹以北、東半部地區雲量增加，有零星、局部短暫雨勢，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較明顯，溫度降至19度左右，其他地區則維持24度以上，體感溫暖舒適。

溫度部分，今日迎風面的北部及東半部將出現局部短暫雨，北台天氣明顯轉為濕涼，中南部則維持晴朗型態，白天舒適、早晚偏涼，北部約14至22度，中部15至26度，南部16至27度，東部14至24度。離島天氣：澎湖多雲時晴，19至22度；金門晴時多雲，16至21度；馬祖多雲時晴，14至17度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據清晨最新觀測資料顯示，西南部局部地區出現濃霧，迎風面雲量逐漸增多，並伴隨降水回波發展，大台北東側已開始出現降雨。最新模擬顯示明日東北季風將逐漸轉乾，北台灣降雨趨緩後轉為多雲，東半部仍有局部短暫雨機率，明日清晨氣溫將降至這波東北季風的低點，台北測站最低溫預估約可降至16度，全台平地最低溫則可能下探13度。中南部天氣晴朗，不過日夜溫差大，早出晚歸須注意保暖。週二季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

不過下週三下午起至週六，另波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久、且比起前波稍強1度，不過仍屬東北季風等級，強度未達大陸冷氣團，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台將轉「濕涼微冷」，中南部雲量略增、氣溫略降，下週四、週五中南部山區亦有零星飄雨機率，3,200公尺以上高山有零星飄雪機率。不過各國模式模擬尚不一致，且持續微調，應持續觀察。

未來降雨趨勢。氣象署提供

