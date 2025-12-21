冬至變天轉濕冷！聖誕節「雨區擴大」 氣象署：更強冷空氣報到

記者蔣季容／台北報導

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

本週2波冷空氣接力影響！中央氣象署指出，今（21）日冬至第一波冷空氣南下，北部明顯降溫，桃園以北、宜蘭、花蓮有明顯降雨發生。到了週三平安夜（24日）至週六第二波冷空氣接力，強度比這波更強，水氣也將明顯增強，提醒聖誕假期有安排出遊的民眾要留意天氣變化。

氣象署預報員蔡伊其說明，今天台灣受到東北季風影響，桃園以北、宜蘭、花蓮有明顯降雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區要留意局部較大雨勢，新竹、台東及恆春半島也有零星飄雨。溫度方面，北部較昨天明顯下降，約16至21度，中南部影響較小，約17至27度，留意日夜溫差大。

今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區要留意局部較大雨勢。（圖／氣象署提供）

蔡伊其指出，未來一週降雨主要以迎風面為主，週一（22日）基隆北海岸、大台北山區、東半部山區及宜蘭會有局部較大雨勢，週二（23日）降雨趨緩，雨區以東半部為主。週三至週四（24至25日）水氣明顯增加，北部、東半部有局部短暫雨，中南部有零星降雨。週五至週六（26至27日）水氣仍偏多，但降雨趨勢偏向桃園以北、東半部局部短暫雨，西半部則是零星飄雨。

未來一週降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，蔡伊其提到，今天受到東北季風影響，北部氣溫明顯下降。週一至週二東北季風減弱，白天溫度回升，週三第二波東北季風南下，冷空氣強度比這一波更強，溫度明顯下降，預期最冷時間是週五清晨，局部低溫可能下探至14度，週五及週六中南部要留意清晨輻射冷卻低溫。此外，週三至週五3000至3500公尺以上高山不排除有降雪機會。

