冬至變天！兩波東北季風接力 最低溫恐下探13°C

【記者黃泓哲／台北報導】冬至到來，冷空氣南下速度明顯加快，台灣天氣也正式轉折。氣象專家吳德榮指出，北台灣與東部最先感受到變天，不但氣溫下降，降雨也開始增加，通勤與外出都會受影響。接下來一週，將有兩波東北季風接力影響，其中低溫時段與雨勢變化，是這幾天天氣觀察的重點。

吳德榮說明，今（21）日受到東北季風影響，各地清晨氣溫偏低，平地最低溫約14至17°C，西南部部分地區出現濃霧；北部與東半部雲量增多，大台北東側已有降雨，天氣轉為濕冷。今、明（21、22）日屬於典型東北季風影響，北部與東半部有雨、體感偏涼，白天高溫受限；中南部則多為多雲到晴，但早晚仍偏冷，日夜溫差明顯。

氣溫方面，這一波冷空氣最低點落在明（22）日清晨，台北測站低溫約16°C，全台平地最低溫可能下探13°C。明天白天起，北台灣雨勢會稍微減弱，轉為多雲天氣，但東半部仍有局部短暫雨。吳德榮提醒，雖然白天感覺還算舒適，但清晨與夜晚要特別注意保暖，避免著涼。

下週二（23）日東北季風短暫減弱，各地天氣回穩、氣溫小幅回升，不過只是短暫空檔。最新預報顯示，下週三（24）起到週六（27）日，還有另一波更強的冷空氣南下，影響時間更長。北台灣與東半部再度轉為濕冷有雨，聖誕節前後體感偏冷；海拔3200公尺以上高山，也有零星降雪機會，實際情況仍需持續關注最新預報。

溫度降雨趨勢。氣象署提供

未來降雨趨勢。氣象署提供

未來溫度趨勢。氣象署提供

