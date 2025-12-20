冬至變天！北、東部轉雨 明晨低溫探13度、週三起新一波冷空氣再報到

今（21）日逢二十四節氣「冬至」，東北季風增強，新竹以北及東半部雲量增多、轉為有雨的天氣型態。氣象專家指出，今明兩天冷空氣南下，北台轉濕涼，明晨氣溫降至最低，台北站低溫約16度、全台平地最低可降至13度，23日季風減弱後轉晴回暖，24日下午起至27日恐受另一波冷空氣影響，強度仍為東北季風等級，迎風面再轉局部雨。

根據中央氣象署資料，今日東北季風增強，新竹以北及東半部地區雲量增多，有零星或局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天降雨機率較高，並有局部較大雨勢發生的可能，外出建議攜帶雨具備用；苗栗以南則多雲到晴。

定量降水預報。圖／翻攝自中央氣象署網站

氣溫方面，北部及宜蘭高溫下降，氣溫19至21度，整天體感較為濕涼；其他地區高溫變化不大，氣溫24至27度，感受溫暖舒適。各地早晚低溫為16至19度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸應適時增添衣物，以免著涼。離島天氣部分，澎湖多雲時晴，19至22度；金門晴時多雲，14至21度；馬祖多雲時晴，14至17度。

今日縣市天氣預報。圖／翻攝自中央氣象署網站

氣象專家吳德榮也在「氣象應用推廣基金會」的專欄文章中提醒，根據歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（21、22日）兩天「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，北台轉濕涼；中南部多為晴朗，白天舒適、早晚偏涼。

至於後續的天氣變化，吳德榮指出，明（22）日季風漸漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部則有局部短暫雨發生的機率；明晨氣溫降至最低，台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度；中南部晴朗，白天舒適、早晚涼。週二（23日）季風減弱，各地轉晴，氣溫回升。

吳德榮進一步指出，最新模式模擬顯示，週三（24日）下午起至週六（27日）另一波冷空氣逐漸南下，持續時間較久、比前波稍強約1度，但仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部降雨，北台轉為「濕涼微冷」；中南部雲量略增、氣溫略降，週四、週五中南部山區也有零星飄雨的機率，3200公尺以上高山則有零星飄雪的機率。不過他也提醒，各國模式模擬仍不一致且持續微調，後續仍需觀察。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北風挾帶境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，馬祖及金門短時間可能達紅色警示等級。

