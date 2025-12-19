冬至轉運關鍵！湯圓吃9顆、36顆紅豆接財 2026旺整年

12月21日即將迎來一年一度的「冬至」，命理老師林霖特別提醒，冬至前後正值陰陽轉換的關鍵時刻，「不宜進行重大決策」。此外，他也分享冬至期間的6大開運祕法，只要把握時機、做對儀式，就能為2026年累積好運能量。

冬至當天湯圓記得吃9顆或其倍數，如9顆、18顆。（示意圖／資料照）

命理老師林霖指出，冬至前後正處陰陽交替之際，不適合做任何重大決定，包含買賣、簽約、規劃新計畫等，建議都先按下暫停鍵。他指出，民眾若能在住家或辦公室的北方位置短暫停留、靜坐或小憩，有助於身心沉澱、補足元氣，能吸收冬至「閉藏養元」的能量，為來年新循環打好基礎。

林霖也整理出冬至不可錯過的「6大開運祕法」，幫助轉運迎福氣：

秘法一：吃湯圓，圓滿如意、人緣大旺

冬至當天湯圓記得吃9顆或其倍數，如9顆、18顆。白色湯圓象徵提升人緣、貴人運；粉色湯圓則有助增進姻緣與喜慶能量。湯圓代表「緣」與「團圓」，寓意一整年好運圓滿。

祕法二：靜坐北方，補元氣、助養生

冬至當天，可在家中或辦公室的北方位置休息、冥想或小憩，有助吸收旺氣磁場、增強陽氣；若能在草地上躺臥15分鐘，效果更佳。

祕法三：紅豆36顆，接引財氣、招財入庫

準備36顆紅豆放入紅包袋，置於枕頭下保存至下一個冬至，幫助穩聚財庫、催旺財運。冬至過後陽氣漸增，正是接引財氣的最佳時機！

準備36顆紅豆放入紅包袋，置於枕頭下保存至下一個冬至。（示意圖／Pixabay）

祕法四：廟宇點燈，祈福轉運、冬至祭天

冬至是祈福、酬謝神明的日子，可前往廟宇參拜、點燈祈福，祈求新的一年平安順遂。

祕法五：檀香淨化，否極泰來、除穢迎旺

建議於午時（11至13時）進行居家淨化，點燃檀香繞屋一圈後走向屋外，象徵帶走霉運；再於屋內四角及門口撒粗鹽，淨化磁場、迎接新氣場。消除負能量，帶來滿滿好運！

祕法六：吃豬腳麵線，踢走霉運、轉衰為旺

冬至吃豬腳麵線象徵「踢開霉運」，不僅為長輩添壽，也有助犯太歲生肖轉運，年底前吃一碗，好運滿盈，來年富足安康！

冬至前後不做任何重大決定，包含買賣、契約、計畫。（圖／翻攝自臉書／林霖開運）

林霖最後特別提醒，「記得！冬至前後不做任何重大決定，包含買賣、契約、計畫，若能在住家或辦公室的北方為上，多休息、停留，可以增強元氣！冬至吃湯圓，福氣滿滿圓，喜事天天連。」

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

