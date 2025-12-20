冬至送暖不缺席 岡山醫院職福會米糕湯圓暖心挺同仁

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為感謝全體同仁一年來在醫療照護與行政支援上的辛勞付出，高雄市立岡山醫院職工福利委員會於冬至前夕、19日特別舉辦「冬至送暖」活動，準備象徵團圓與祝福的米糕與湯圓，分送給院內醫師、護理人員及各單位同仁，讓大家在忙碌的工作中，也能感受到節氣帶來的溫暖關懷。

冬至在傳統文化中象徵團圓與圓滿，職福會透過應景美食傳遞對同仁健康平安、工作順利的祝福。活動當天，許多同仁在工作空檔接過熱騰騰的米糕與湯圓，臉上洋溢笑容，直呼暖胃也暖心，為寒冷的冬日增添一份溫馨感動。

院長于慶龍表示，醫院能穩定運作並提供優質醫療服務，仰賴每一位同仁的專業與付出，無論是第一線照護病患的醫護人員，或是默默付出的行政與後勤團隊，都是不可或缺的重要力量。冬至是一個充滿感恩意涵的節日，希望透過職福會精心準備的米糕與湯圓，讓同仁在繁忙工作之餘，感受到醫院大家庭的溫暖與支持，未來也將持續打造友善、關懷的工作環境，與同仁攜手前行。

職福會主委林昭里醫師指出，醫院工作節奏快速、壓力大，特別是在天氣轉冷之際，更需要彼此關心與支持。透過冬至節慶活動，不僅延續傳統習俗，也象徵圓圓滿滿、步步高升，期盼拉近同仁之間的距離，營造溫暖且具凝聚力的職場氛圍，祝福大家在新的一年平安健康、工作順心。

高雄市立岡山醫院秉持「視病猶親、以人為本」的核心理念，不僅重視病人照護品質，也同樣關注同仁的福祉與支持。透過冬至送暖活動凝聚團隊向心力，讓每一位同仁都能感受到被重視與感謝，持續攜手守護大岡山地區民眾的健康。（圖╱高雄市立岡山醫院提供）