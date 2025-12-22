冬至送暖撫人心 高揚凱親盛湯圓做公益

台北市大安文山區市議員擬參選人高揚凱發放湯圓。





活動雖然表訂上午九點開始，但一早冷陰陰的天氣擋不住民眾的熱情。高揚凱一早便親自站在第一線投入服務，為排隊的鄉親盛裝熱騰騰的湯圓，並一一叮嚀長輩注意保暖。隨著活動進行，雲層漸開露出陽光，現場互動熱絡，有大姊笑稱，「揚凱親手盛的湯圓特別甜、特別好吃！」

高揚凱表示，冬至是一年之中黑夜最長的一天，象徵寒冬到了極致，也意味著光明即將回歸。他希望透過這碗湯圓，祝福大家都能「吃甜甜，過好年」，吃出圓滿與好運，也象徵著社區鄰里間的互助與團結。





針對前（19）日發生的北捷及誠品南西店無差別攻擊事件，高揚凱強調，他除了向罹難者家屬致上最深切哀悼，並祝福傷者早日康復外，也特別強調，在社會仍籠罩不安與恐懼的時刻，更需要彼此關懷。他期盼今日的冬至送暖，不僅是物質上的分享，更是精神上的陪伴，希望能撫平傷痛，讓大家感受到社會依然充滿善意。





高揚凱也特別感謝「十五份後援會」全體志工的辛勞籌辦。後援會表示，這場活動展現了高揚凱團隊「行動派」的公益精神，隨著選戰加溫，未來將持續作為最強力的後盾，近期也將推出充滿年味的「高揚凱過年特色看板」，為大安文山帶來更多活力與新氣象。