冬至送暖 關廟農會協力華山為孤老掃除

華山關廟天使站攜手關廟區農會志工為轄區孤老打掃家中環境。（華山關廟站提供）

記者黃文記∕綜合報導

華山基金會關廟天使站攜手關廟區農會冬至送愛，協力華山為孤老打掃環境並煮湯圓分享；奇美食品攜手幸福基金會推出「公益送愛」迪士尼系列禮盒，提撥銷售所得作公益。

華山基金會關廟天使站攜手關廟區農會在二十一日、冬至到轄區獨居的呂姓阿公家中打掃環境，天使站長並煮湯圓分享，期望透過家裡漸漸窗明几淨的過程，能一掃阿公心中陰霾，勇敢面對頻繁進出醫院加護病房的晚年生活。

關廟區農會出動五位義工協助環境大掃除，家政義工發揮平日家務功力，三兩下便讓呂姓阿公家中煥然一新；週日適逢冬至，關廟天使站站長現場煮手做的湯圓與長輩和義工們共享。

農曆春節腳步將近，華山基金會現正進行「愛老人，愛團圓」公益活動，邀請社會大眾日行一善、踴躍認助孤老春節年菜，一份一千元，內含豐盛年菜及手作年禮。關懷弱勢長輩即刻行動，早一步行善、多增一份福報，愛心專線（０六）二三０九七三九，劉站長。

迪士尼系列禮盒從鐵盒到餅乾包裝，皆融入迪士尼正版授權設計，處處可見巧思，極具收藏價值。（奇美食品提供）

另，奇美食品攜手幸福基金會推出「公益送愛」迪士尼系列禮盒，邀請消費者在年節送禮的同時，參與一場溫暖的公益行動。每售出一盒迪士尼禮盒，奇美食品將提撥百分之五銷售所得，支持幸福基金會長期推動的生活自理與技能培育課程，讓這份禮不只是一份祝福，也陪伴孩子們在學習的路上走得更穩、更遠。

禮盒已於奇美食品官網、實體門市開放預購，亦可撥打春節禮盒訂購專線：０八００七八三七０三，團體訂購另有大宗優惠方案，滿額再贈專屬節慶吊卡。