冬至逢天赦日！「5生肖」財運走強 錢多到數不完

生活中心／彭淇昀報導

週日（21日）將迎來一年一度的「冬至」，且今年冬至恰逢「天赦日」。對此，小孟塔羅雲蔚老師點名「5生肖」，在冬至期間財運最旺，且懂得掌握時機、規劃收支，讓財富如滾雪球般穩健累積。

今年冬至恰逢「天赦日」，雲蔚老師點名「5生肖」在冬至期間財運最旺。（示意圖／記者陳慈鈴攝）

第5名：蛇

生肖蛇在冬至前後，展現出過人的觀察力與判斷力，能敏銳捕捉稍縱即逝的機會。面對投資與理財，他們傾向以理性為先，不輕易被情緒牽動，而是採取穩健且有計畫的布局。此時直覺格外清晰，往往能發現他人未察覺的進財管道，並善用人際關係或資訊優勢為自己創造收益；生活方面，生肖蛇也懂得控管開銷，把資金投入最值得的地方。透過充分準備與冷靜思考，他們讓冬至期間的財運走得踏實又長遠。這份累積並非曇花一現，而是憑藉耐心與智慧，逐步帶動財富穩定成長。

第4名：馬

生肖馬在冬至期間財氣走強，行事風格更顯果斷，面對突如其來的機會往往能第一時間出手掌握。屬馬的人反應快、點子多，樂於開拓不同的收入管道，不排斥新嘗試，也能從人脈與現有資源中挖掘潛在的進財空間。他們不只著眼短期收穫，同時也會替未來布局，讓資產循序累積。加上性格開朗、態度正向，往往能吸引貴人與合作機會，讓財運自然推進。在日常開銷上，屬馬的人懂得拿捏分寸，在消費與投資之間維持良好平衡，避免一時衝動影響整體規劃。憑藉敏銳直覺、迅速行動與清晰策略，冬至前後的財富表現不僅亮眼，也具備持續成長的潛力。

第3名：鼠

生肖鼠向來頭腦靈活，對金錢動向特別敏感，能把握各種進財契機。細緻的觀察力讓屬鼠的人清楚分辨投資與消費的取捨，降低踩雷風險。這段期間，他們思考條理分明，往往能在短時間內找到有效的獲利方式，同時也不忘替未來做好財務布局，讓資產逐步累積。屬鼠的人善於運用人際關係與資訊優勢，把掌握到的消息轉化為實際收益。在日常生活中，他們花錢謹慎又反應迅速，確保每一筆支出都物有所值。正如「積少成多」，生肖鼠透過日積月累的精算與行動，在冬至前後的財務表現相當亮眼。憑藉智慧、敏銳洞察與適時出手，屬鼠的人能在穩健中前進，讓財運持續走高。

第2名：龍

生肖龍在冬至前後展現出前瞻眼光與執行魄力，對財務契機的掌握相當到位。屬龍的人判斷力出眾，遇到投資或商業機會時，能迅速分析優缺點，果斷選擇最有利的方向。他們重視掌控感，對資金流向與財務配置心中有數，能妥善安排收支，降低不必要的耗損。

此時期，自信與行動力同步提升，也更容易吸引合作夥伴與資源挹注，讓財運自然推進。屬龍的人深知時間與金錢的價值，善於把握關鍵時機，讓每一次決策都發揮最大效益。在生活與理財上，他們兼顧積極進取與審慎布局，同時照顧眼前收益與長遠發展，使冬至期間的財運表現亮眼，資產成長穩定且具延續性。

第1名：牛

生肖牛在冬至前後財氣走高，關鍵來自他們一貫務實穩重的作風。屬牛的人行事講求步驟與規劃，不會因一時誘惑而貿然行動，反而以耐心與紀律穩紮穩打，讓資產逐步累積。即便遇到短期起伏，也能保持理性判斷，避開不必要的風險。這段期間屬牛的人會更用心衡量投資與日常開銷的價值，把資金投入最具效益的方向。憑藉勤奮與長期投入，財富成長雖不張揚，卻相當扎實。正如「水滴石穿」，他們以持續努力與周密規畫，讓財務基礎愈來愈穩固。兼顧當下收穫與未來保障，屬牛的人在冬至期間的財運不僅亮眼，更展現出長久而可靠的累積力。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

