冬至逢天赦能轉運「錯過要等80年」 命理師示警：恐收一波人走





2025年的冬至是12月21日，命理師柯柏成分享，今年的冬至又同時是天赦日，可以說稀有難見，錯過今年就要再等80年才會再遇到冬至同是天赦日，比哈雷彗星的週期還難等。值得注意的是，柯柏成也提醒，老天恐會在冬至「收一波人走」，許多人過不了這關。

柯柏成指出，在命理實務上確實老天會在冬至「收一波人走」，冬至是北半球日照最少黑夜最長的一天，加上天氣嚴寒，確實會有許多人過不了這關；另外在一關就是過年除夕前，所以在醫院住院的病人都不喜歡在醫院過年，能出院就盡量出院，不要把待在醫院的病氣連帶拖到下一年，因此冬至這個大節氣本身就是個命運轉折節點。

柯柏成說明，今年正好遇上這種百年難得一次的轉運時機，由於機運難得，建議到主祀玉皇大帝的宮廟請道士代上正式消災祈福疏文，或是其他宮廟參加法會也可以；冬至當日的子時最適合靜坐，與天地之間的靈氣相結合，如果沒有靜坐習慣，誦經念佛也很好，再不濟什麼都不做，早早在晚上23時以前就在床上躺平睡覺都可以，不僅是在「求好運」，更是在與宇宙的節奏同頻，為自己準備一個全新的開始。

此外，柯柏成建議，想招財的朋友可試試「煮錢水」轉運法，把168枚硬幣加清水後放在鍋中煮的時候，再多加幾片吃剩新鮮的橘子皮，這樣煮沸後要小心用鍋子拿著到房子裡的各角落繞一繞，水蒸氣混著橘子的香味可讓宅運整個換氣，讓你來年好運旺旺來，煮過的錢幣冷卻擦乾後，可以給家人各一枚當錢母帶在身上，剩的銅板一樣用聚寶盆裝著放在家中財位，待下次天赦日前或者除夕當天把銅板捐出去，廟裡的功德箱或便利商店的零錢箱都可以把善的能量傳播出去，讓自己更有福氣。

柯柏成補充，當然天赦日的特別之處就是這一天在廟裡或教堂許願都特別容易實現。這一天唯一的禁忌就是要避免殺生及惡口傷人，因為上天有好生之德，違反天理當然所受的果報就要再加倍回到自己身上，因此更建議這一天全日素食以符合這樣的吉祥日子。而冬至湯圓是應景的食品，就像端午粽子一樣專屬節氣的開運食品，紅白小湯圓或包餡湯圓，建議吃雙數顆，讓喜事財運「雙雙而至」。

（封面圖／翻攝Unsplash）

