冬至逢平安夜 新北耶誕晚會唱出祝福與希望

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府21日晚間在市民廣場舉辦「2025新北市耶誕平安晚會」，吸引大批民眾共襄盛舉；新北市長侯友宜率市府團隊，與各教會牧長及百人詩班齊聚獻唱《普世歡騰》、《平安夜》、《是為了愛》等聖誕詩歌，以歌聲傳遞愛與祝福，為城市注入溫暖力量。

圖／侯友宜率市府團隊傳唱聖誕詩歌，向民眾傳遞愛與祝福。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜表示，今年耶誕平安晚會恰逢冬至，別具意義，期盼透過百人詩班齊聲傳唱的力量，為城市祈福，象徵「冬至福至」，祝願市民安居樂業、社會祥和、國家平安；並感謝板橋福音堂與各教會在這個重要節日齊聚一堂，以音樂與祝禱帶來滿滿的正向能量。

廣告 廣告

平安晚會由實力派由主持人白家綺、吳東諺聯手主持，歌唱選秀節目出身的林道遠、張文綺等歌手輪番演唱，炒熱現場氣氛；活動中，牧師群分別以國語、台語及客語，為新北市、台灣以及北捷事件的傷亡者祝禱，多元語言跨越族群界線，展現宗教團體對土地與社會的深切關懷。

板橋福音堂主任牧師張復民指出，活動自下午愛心園遊會揭開序幕，設有40個攤位，結合中西式美食、兒童戲劇與福音解籤，讓民眾在輕鬆互動中獲得心靈陪伴，園遊會盈餘全數捐作公益，分享社會溫暖；此外，教會也募集了許多摸彩獎品，讓民眾行善不只暖心。

圖／晚會現場也有市府員工化身為耶誕老公公和耶誕女孩，一起向民眾發糖果，傳遞喜樂給更多的人。（新北市政府民政局提供）

民政局長林耀長說，因應人潮，市府成立緊急應變中心，跨局處進駐，動員數百名同仁與警力維持秩序，並考量公共安全，舞台原規劃的乾冰、噴煙效果同步取消，讓市民安心歡度溫馨耶誕佳節；晚會現場也有市府的員工化身為耶誕老公公和耶誕女孩，和平安虎一起向民眾發糖果，傳遞喜樂給更多的人。

更多引新聞報導

雙主場跨河迎2026 閃耀新北1314跨河煙火卡司公開

板橋435元旦升旗趣味健走 碰碰狐鯊魚寶寶陪迎新年

