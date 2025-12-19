冬至進補別亂補 台北慈濟醫院中醫提醒體質不合恐上火

（記者陳志仁／新北報導）冬至將至！12月21日是二十四節氣中的冬至，許多民眾習慣在此時透過食補調養身體；台北慈濟醫院中醫部廖振凱中醫師指出，冬季進補並非「越補越好」，應依個人體質辨證施補，否則反而可能造成身體負擔。

圖／台北慈濟醫院中醫部廖振凱中醫師看診示意照。（台北慈濟醫院提供）

35歲的陳小姐長期於中醫門診調養體質，近期卻出現臉部痘痘明顯增多、皮膚發炎及口乾舌燥等不適；經廖振凱醫師問診後發現，陳小姐因冬季進補，連日食用含麻油、薑母等補湯，但其體質屬於「實熱型」，過度溫補導致體內火氣上升，引發一連串上火症狀，經改以清熱解毒藥物調理，並調整飲食內容後，症狀於數日內明顯改善。

廖振凱醫師說明，每人體質不同，補法也應該有所區別，中醫臨床體質多元，其中常見可概分為「虛寒」與「實熱」兩大類；虛寒體質者多半怕冷、易疲倦、食慾不振，可適度選擇肉桂、乾薑等溫補食材，或以十全大補湯等溫陽散寒的方式進補，實熱體質者則多怕熱、易口乾、冒痘，通常不需特別進補，若想調養，建議選用白木耳、百合等滋陰食材，以平衡體內燥熱。

廖振凱醫師提醒，錯誤進補恐引發上火、失眠、便祕等問題，感冒患者、自體免疫疾病患者，以及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群與孕婦，若未經醫師評估可能影響病況控制，甚至加重病情，兒童則以規律作息與均衡飲食為重，無須刻意進補；若民眾因進補不當導致不適就醫，中醫會先透過「望聞問切」辨識，再依症狀給予適當調理治療。

廖振凱醫師呼籲，進補不盲從習俗，而是根據體質適度補充，才可以達到養生的目的，民眾進補應該按照體質所需，若有疑問應前往中醫診間，由醫師評估體質，勿聽信偏方，才能真正健康過冬；同時推薦平和溫潤、適合大多數民眾的「四神湯」食譜，讓民眾在冬季也能安心保養。

圖／廖振凱醫師呼籲，四神湯以山藥、茯苓、芡實、蓮子燉煮，屬於平補、健脾益氣、調理腸胃的溫和補品，適合多數民眾在冬季飲用。（台北慈濟醫院提供）

溫補四神湯簡易食譜材料：

1、山藥、茯苓、芡實、蓮子適量，可依喜好添加薏仁。

2.、薑片 2～3 片。

3、清水及鹽巴。

作法：

1、將蓮子、芡實、茯苓以清水略沖洗。

2、鍋中加入水，先放入芡實、蓮子與茯苓，以小火煮約30～40分鐘。

3、加入山藥與薑片續煮至食材變軟。

4、以少許鹽調味，即可食用。

功效：此湯屬於平補、健脾益氣、調理腸胃的溫和補品，不含油膩與過度燥熱的食材，適合多數民眾在冬季飲用。

