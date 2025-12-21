冬至進補別補過頭！中醫授「黑豆杜仲茶」補腎養陽

冬至約在每年12月21日至23日之間，是一年當中白天最短的一天。陽明馬光中醫診所醫師李昀芝表示，中醫有「冬至一陽生」的說法，代表過了冬至後陽氣會逐漸回升，此時正是把握時機補腎養陽的好時節。

冬至約在每年12月21日至23日之間，是一年當中白天最短的一天。（圖／pxhere）

李昀芝指出，中醫《黃帝內經》提到「春養肝，夏養心，秋養肺，冬養腎」，強調順應四季調養臟腑的重要性。她說明，腎為先天之本，主閉藏精氣，冬季正是養腎藏精的季節。若未能保藏好精氣、保存能量，讓腎受到寒氣侵襲導致陽氣受損，就可能出現腰膝酸軟、筋骨痠痛、疲勞倦怠、手腳冰冷、頻尿、夜尿等腎氣不足的表現。

在飲食調養方面，李昀芝說明，中醫五行學說中腎對應黑色，因此冬季養腎可選擇黑芝麻、黑豆、黑木耳、桑椹等食材補腎益精。她推薦「黑豆杜仲茶」作為養生茶飲，材料包含黑豆100公克、杜仲10片、紅棗10顆、枸杞10粒，可加10片黃耆提味，以1000c.c.水煮製，具有滋補肝腎、強健腰膝的功效。她也提醒，腎怕寒冷之氣，應避免食用生冷食物。

冬季養腎可選擇黑芝麻、黑豆、黑木耳、桑椹等食材補腎益精，李昀芝推薦「黑豆杜仲茶」作為養生茶飲。（圖／馬光中醫）

李昀芝提醒，冬至進補時需注意體質差異，避免補過頭導致冒痘、流鼻血、口乾舌燥、痔瘡出血、便秘、消化變差等問題，尤其患有三高心血管疾病、陰虛火旺、脾胃虛弱者更需謹慎。她建議，體質虛寒者可溫補，選用十全大補湯、當歸生薑羊肉湯、薑母鴨等；體虛脾胃弱者以溫和平補為主，選用四神湯中的芡實、山藥、蓮子、茯苓，並減少湯圓糯米以免消化不良；體質燥熱者則以涼補為主，加入銀耳、絲瓜、菠菜、白菜、白蘿蔔等清淡食材，並減少麻油及酒的比例。

李昀芝表示，冬至後也是中醫三九貼保養的好時機，三九貼是將白芥子、細辛、乾薑等溫經散寒的藥材做成藥餅，敷貼於特定穴位上，可治療鼻過敏、腸胃不適、手腳冰冷、筋骨痠痛、慢性疲勞等問題。

搭配穴位按摩來補腎氣、強健腰膝、增強免疫力。（圖／馬光中醫）

此外，還可搭配穴位按摩來補腎氣、強健腰膝、增強免疫力，包括位於腰部與肚臍等高脊椎正中線上的「命門穴」，可溫陽補腎、緩解腰膝痠痛；位於命門穴左右兩側約兩指幅寬的「腎俞穴」，可補腎益精、改善耳鳴健忘；以及位於足底第二、三腳趾縫與腳跟連線前三分之一凹陷處的「湧泉穴」，可滋養腎氣、改善失眠掉髮。

李昀芝強調，中醫有「冬不藏精，春必病溫」的說法，意指若冬天沒有儲存好精氣，春天就容易受外邪侵襲而生病，尤其是流感。她呼籲民眾重視「治未病」的預防醫學觀念，在冬至來臨時正確養生。

