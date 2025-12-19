冬至進補別補過頭 國健署籲掌握均衡飲食原則

我的餐盤口訣

12月21日是冬至，許多民眾會在這天以進補暖身。然而麻油雞、薑母鴨等美食，常常隱藏著高油、高鹽、高熱量的健康風險。國民健康署提醒，進補應掌握「原型食材、適量油鹽、均衡飲食」的原則，搭配全穀雜糧、補足蔬果、乳品及堅果種子類等，才能「補」足營養，迎接寒冬。

國民健康署指出，成人每日食鹽攝取不宜超過6公克，但依據國民營養健康調查結果顯示，6成以上的成人食鹽攝取量超過建議量，每日蔬菜與水果攝取量不足者分別近8成及9成，國民健康署沈靜芬署長提醒，進補不等於大吃大喝，應減少高油高鹽食物，依「我的餐盤」均衡飲食六口訣，確保全穀雜糧與蔬果攝取充足，才能真正「補」出健康與活力。民眾可以至國民健康署網站，了解更多有關「我的餐盤」健康均衡飲食。