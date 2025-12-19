【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】12月21日是二十四節氣中的冬至，許多民眾會在這一天選擇吃麻油、薑母等補湯進補養生。但是，中醫師提醒，小心未依體質養生，反而導致一些症狀出現，恐愈補愈大洞！

冬至進補大啖麻油、薑母湯，小心狂冒痘！中醫推溫補「四神湯」，養生無負擔

35歲的陳小姐定期在台北慈濟醫院中醫部廖振凱中醫師的門診調養身體，近日卻出現臉部痘痘明顯增多、皮膚發炎及口乾舌燥等不適，令她相當困擾。廖振凱醫師進一步問診釐清，發現陳小姐為了冬季進補的習俗，連日食用含麻油、薑母等的補湯，但本身屬於「實熱體質」，進補反而助長體內火氣，導致肌膚問題與上火症狀。廖振凱醫師以清熱解毒的藥物調理，並協助調整飲食習慣，數天後陳小姐症狀明顯改善。

冬季進補要小心，需依個人體質辨證施補

「冬季進補並非越補越好，需依個人體質辨證施補。」廖振凱醫師表示，每人體質不同，補法也應該有所區別。中醫臨床體質有許多種，以「虛寒」與「實熱」這兩類而言，虛寒體質者多半怕冷、容易疲倦、食慾較弱，可食用肉桂、乾薑等溫補食材，或搭配溫陽散寒的十全大補湯進補，以促進循環、改善畏寒與食慾不佳的問題。實熱體質者則通常怕熱，容易發生面紅心煩、口乾舌燥、長痘痘等症狀，一般情況下無需特別進補，否則容易加重體內的燥熱火氣。若想養生調理，可選擇以白木耳、百合等滋陰食材，以平衡體內燥熱。

廖振凱醫師表示，每人體質不同，補法也應該有所區別。（圖片提供／台北慈濟醫院）

廖振凱醫師強調，錯誤的進補可能導致與體質相衝，造成上火、失眠、便祕等症狀。此外，感冒患者、自體免疫疾病患者，以及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群與孕婦，更應謹慎，若未經醫師評估可能影響病況控制，甚至加重病情。而兒童亦應視狀況調整進補方式，對孩童而言，規律作息與均衡飲食比進補更重要。若民眾因進補不當導致不適就醫，中醫會先透過「望聞問切」辨識，再依症狀給予適當調理治療。例如:因燥熱加重而冒痘、口乾，會以清熱藥材進行調理；若出現腹脹、消化不良，則以調和脾胃功能為主，讓身體逐步回到平衡狀態。

「四神湯」平和溫潤，適合大多數民眾

「不盲目跟隨習俗，而是根據體質適度補充，才可以達到養生的目的。」廖振凱醫師呼籲，民眾進補應該按照體質所需，若有疑問應前往中醫診間，由醫師評估體質，勿聽信偏方，才能真正健康過冬。同時推薦平和溫潤、適合大多數民眾的「四神湯」食譜，讓民眾在冬季也能安心保養：

廖振凱醫師呼籲，四神湯以山藥、茯苓、芡實、蓮子燉煮，屬於平補、健脾益氣、調理腸胃的溫和補品，適合多數民眾在冬季飲用。（圖片提供／台北慈濟醫院）

【溫補四神湯簡易食譜】

材料：

1.山藥、茯苓、芡實、蓮子適量，可依喜好添加薏仁。

2.薑片2～3片。

3.清水及鹽巴。

作法：

1.將蓮子、芡實、茯苓以清水略沖洗。

2.鍋中加入水，先放入芡實、蓮子與茯苓，以小火煮約30～40分鐘。

3.加入山藥與薑片續煮至食材變軟。

4.以少許鹽調味，即可食用。

功效：

此湯屬於平補、健脾益氣、調理腸胃的溫和補品，不含油膩與過度燥熱的食材，適合多數民眾在冬季飲用。

