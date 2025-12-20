冬至進補 應依體質調整

冬至甜湯圓也能吃得健康，善用天然好醣減糖更安心。（天晟醫院提供）

記者陳佳伶∕台南報導

12月21日「冬至」，冬至前後被認為是進補的最佳時期，在這個時節適度進補，可為來年的健康打下良好的基礎。中醫師提醒，藥膳進補需依個人體質調整，才能吃得健康、補得安心。

柳營奇美醫院中醫部長賴郁凱表示，藥膳雞湯是冬令進補最常見的主角，燉煮雞湯的藥方有四物湯、四君子湯、八珍湯或是十全大補湯等。

「四物湯」使用熟地黃、白芍、當歸及川芎4種中藥材，具有促進血液循環、幫助造血的功能提升，可改善臉色蒼白、頭暈目眩、血色素偏低、指甲或手掌部位發白等症狀。

「四君子湯」以人參、白朮、甘草、茯苓4味藥材組成，具有補氣健脾的功效，主要用於治療脾胃氣虛引起的症狀，如食慾不振、倦怠乏力、面色萎黃等；現代臨床上，也可用於慢性胃炎、消化性潰瘍等疾病，或做為日常保養以提升免疫力、改善疲勞。

「八珍湯」為四物湯加四君子湯，在四物湯補血的功效多了補養元氣及改善消化系統吸收的功能，主治面色蒼白、氣短懶言、頭暈目眩、胃潰瘍、消化不良等症。

「十全大補湯」將八珍湯再加上肉桂、黃耆，是冬令進補中最常被選用的方劑，當中又增加了補氣及溫陽的藥物，適合面色蒼白、四肢冰冷、體力不足、習慣性腹瀉的體質服用。若不是嚴重血虛、氣虛的體質，服用後化燥的可能性也最大。

賴郁凱表示，血虛的人適合服用四物湯，氣血具虛的人適合八珍湯；嚴重的血虛、氣虛及陽虛的體質則服用十全大補湯。如果不是這些體質，不當進補易口渴、冒痘子、便秘、口腔潰瘍、難入眠或是流鼻血等不適症狀；建議一般體質的民眾應避免盲目進補，可選擇性質較為溫和的藥材，如紅棗、枸杞、黃耆、黨參、蓮子、黑豆、芝麻、山藥及何首烏等，在冬季時酌加到料理中，發揮藥膳功能。

其中，何首烏逐漸被廣泛運用，何首烏烏骨雞湯可補氣活血、滋陰強身、補而不燥。做法為烏骨雞搭配黨參、黑棗、枸杞、龍眼肉、黃精等藥材一同燉煮，具益氣養血、固腎烏髮、補養肝腎，改善鬚髮早白、頭目眩暈、面色萎黃、手腳冰冷等症狀。