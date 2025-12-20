冬至遇天赦日成最強強運日！「快做5事」財運爆棚

（記者周德瑄／綜合報導）2025年12月21日將迎來冬至與天赦日重疊的強運日，雙重吉慶能量成為年度最強轉運契機，塔羅牌老師艾菲爾建議民眾透過煮財水、吃雙數湯圓與不造口業等方式鎖住財源並清空舊業，為2026年打下穩固的財庫與桃花基礎。由於冬至象徵陽氣回升，結合天赦日的解厄力量，是迎接新氣象與布局未來運勢的最佳時點。

示意圖／2025年冬至巧遇天赦日，雙重吉日能量被譽為年度最強大的強運日。（翻攝自 免費圖庫Pixabay）

在這個極為罕見的吉日，民眾可以透過具體的儀式來接引財氣。首先是準備168元硬幣煮財水，象徵一路發財，冷卻後的財水可灑在財位淨化磁場。此外，當天應避免借貸行為以維持能量穩定，並考慮換上深色系新錢包來更新財庫。飲食方面，食用紅、白雙色湯圓能兼顧人緣與喜氣，而吃餛飩則寓意天地交運，開啟新的轉機。

除了招財，提升人際關係也是強運日的重點。艾菲爾老師提到，購買豬腳麵線孝敬父母可積累福報並斬斷不順，佩戴愛心形飾品或系上五色紅繩則有助於吸引正緣。對於想增強個人魅力的女性，塗上紅色系唇膏能強化自信氣場。這些簡單的轉運秘法，核心都在於以正向的心態與行動，與宇宙的高頻能量產生共鳴。

最重要的是保持身心清淨，強運日當天嚴禁口角爭執或造口業，以免財氣與喜氣流失。老師強調，和氣方能生財，多說讚美與祝福的話語，並透過茹素或忌食牛肉來淨化能量場，能有效避免勞碌命定。把握這場高規格的個人轉運儀式，不僅能送走過去一年的晦氣，更能讓你贏在起跑點，擁抱豐收的未來。

